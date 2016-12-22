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 第15版 教卫
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楚天都市报电子版
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15 教卫 2016.12.22 星期四
微信红包里的爱意和激励
父母每天轮流发 鼓励女儿早起练声
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（通讯员吴梦圆 陈红艳 刘晓萌 记者乐毅）昨日，武汉传媒学院2016级播音与主持艺术专业学生许未点开微信，发现父母又发来红包了。原来，为了鼓励她早起练声，父母两个月来每天“打赏”她1-20元不等的红包，目前已有372元。
    许未来自山东泰安，10月底她进入了湖北省翻译大赛的决赛，每天要6点15分起床，7点和学长学姐在学校操场练声。为帮她早起，父母每天轮流给她发微信红包。“上个月，有天武汉天气突然降温到零下，那天早上妈妈得知后，为了鼓励我早起，就在家庭微信群里给我‘扔’了一个20元大红包！”许未开心地说。许未父母也表示，发个红包比单纯说一句鼓励的话更能激励孩子。
    随着气温不断走低，学校操场以前浩浩荡荡的练声团队不断“萎缩”，许未在父母红包的鼓励下一直在坚持。“1月10日就放寒假了，我打算用父母给的红包买一些武汉特产，带回去给家人尝尝。”许未说。


   