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15
教卫
2016.12.22 星期四
图文：单亲妈妈不堪化疗欲放弃
医护人员轮番劝她勇敢战胜病魔
楚天都市报讯 图为：吴兰（左）和她的主治医生蔡红兵
楚天都市报讯（记者李晗 通讯员高翔）“若不是您和其他医护人员的坚持，我就不能顺利出院了。”前天上午，武汉大学中南医院肿瘤妇科患者吴兰在出院前，专程到蔡红兵医生的办公室送去了一封感谢信，感谢她在自己打算放弃治疗时，力劝自己回心转意。
60岁的吴兰家住武昌，多年前离婚，一直单独抚养儿子。今年6月15日，她突感胃部疼胀，来到武汉大学中南医院检查，才知道自己恶性卵巢肿瘤已到晚期。当天下午，吴兰就住进了肿瘤妇科。医生说因为肿瘤有五个拳头大，几乎占满腹腔，只能先化疗缩瘤，再手术取瘤。
6月底，吴兰开始化疗。到8月初第三个疗程化疗结束后，呕吐、掉发、失眠乏力等副作用接踵而来，她感到很痛苦。幸好医生告诉她，体内肿瘤缩小了一半，可以手术了。8月中旬，医生成功将其体内肿瘤取出，但要治愈病情，还要进行5个疗程的化疗。
“当时听说还要继续化疗，我真是想死的心都有了。”吴兰说，随后她找主治医生、肿瘤妇科教授蔡红兵要办出院手续，并说：“我受不了化疗，不治算了。”还找了律师立了遗嘱。
“手术做完了，最难熬的第三次化疗也熬过去了，你受完了90%的痛苦，现在放弃太可惜了。”蔡红兵劝她。
可吴兰态度坚决，蔡红兵只好一边口头应允办出院手续，一边发动科室的医护人员，每天轮流到病房劝她。终于，吴兰勇敢接受了第四个疗程的化疗。期间，蔡红兵为她制订每天的食谱，和她讲病友通过化疗战胜癌症的故事。12月初，吴兰结束了最后一个疗程的化疗，身体恢复良好，前天顺利出院。
蔡红兵表示，放、化疗是目前治疗晚期癌症、延长患者生存期的最有效方法。患者一定要相信医生，坚持治疗，才能取得最佳的治疗效果。