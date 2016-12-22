查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫 ·广告：动向新闻 ·以恒心致匠心 久仰不如亲鉴 ·图文：单亲妈妈不堪化疗欲放弃 ·图文：中职将“地铁”搬进课堂 ·微信红包里的爱意和激励 ·“百万爱心暖江城”公益活动报名火爆 ·关于征收中心城区客运出租车2017年度路桥隧通行费的通告 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 以恒心致匠心 久仰不如亲鉴 · 图文：单亲妈妈不堪化疗欲放弃 · 图文：中职将“地铁”搬进课堂 · 微信红包里的爱意和激励 · “百万爱心暖江城”公益活动报名 · 关于征收中心城区客运出租车20 · 广告 15 教卫 2016.12.22 星期四 图文：单亲妈妈不堪化疗欲放弃 医护人员轮番劝她勇敢战胜病魔 楚天都市报讯 图为：吴兰（左）和她的主治医生蔡红兵



楚天都市报讯（记者李晗 通讯员高翔）“若不是您和其他医护人员的坚持，我就不能顺利出院了。”前天上午，武汉大学中南医院肿瘤妇科患者吴兰在出院前，专程到蔡红兵医生的办公室送去了一封感谢信，感谢她在自己打算放弃治疗时，力劝自己回心转意。

60岁的吴兰家住武昌，多年前离婚，一直单独抚养儿子。今年6月15日，她突感胃部疼胀，来到武汉大学中南医院检查，才知道自己恶性卵巢肿瘤已到晚期。当天下午，吴兰就住进了肿瘤妇科。医生说因为肿瘤有五个拳头大，几乎占满腹腔，只能先化疗缩瘤，再手术取瘤。

6月底，吴兰开始化疗。到8月初第三个疗程化疗结束后，呕吐、掉发、失眠乏力等副作用接踵而来，她感到很痛苦。幸好医生告诉她，体内肿瘤缩小了一半，可以手术了。8月中旬，医生成功将其体内肿瘤取出，但要治愈病情，还要进行5个疗程的化疗。

“当时听说还要继续化疗，我真是想死的心都有了。”吴兰说，随后她找主治医生、肿瘤妇科教授蔡红兵要办出院手续，并说：“我受不了化疗，不治算了。”还找了律师立了遗嘱。

“手术做完了，最难熬的第三次化疗也熬过去了，你受完了90%的痛苦，现在放弃太可惜了。”蔡红兵劝她。

可吴兰态度坚决，蔡红兵只好一边口头应允办出院手续，一边发动科室的医护人员，每天轮流到病房劝她。终于，吴兰勇敢接受了第四个疗程的化疗。期间，蔡红兵为她制订每天的食谱，和她讲病友通过化疗战胜癌症的故事。12月初，吴兰结束了最后一个疗程的化疗，身体恢复良好，前天顺利出院。

蔡红兵表示，放、化疗是目前治疗晚期癌症、延长患者生存期的最有效方法。患者一定要相信医生，坚持治疗，才能取得最佳的治疗效果。





