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 第15版 教卫
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楚天都市报电子版
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15 教卫 2016.12.22 星期四
以恒心致匠心 久仰不如亲鉴
汉口公馆精工样板间盛大开放 诚邀品鉴
    楚天都市报讯 万众期待之下，远洋心汉口二期开篇之作——汉口公馆精工样板间，终于揭开神秘的面纱，开放当天便吸引了众多客户前来品鉴。
    秉承精益求精的匠心精神，历经数月的竭思尽智，此次汉口公馆开放的样板间为一室一厅一卫建面约41㎡精致空间，两室两厅一卫建面约73㎡乐适空间及经典三室建面约101㎡馨享空间，不同空间观感，带给观者的不只是视觉盛宴，更是匠心的震撼。
    在浮躁的城市中，能够用心专注于对“健康”理念的追求，实属难得。汉口公馆华美初露，每一个细节除了看得到的匠心，更融入了健康，环保材料、绿色匠作、新风入户，承载无数人对健康生活的期望。
    远洋心汉口二期新品汉口公馆，以“恒心至诚服务”和“匠心健康哲学”，欢迎亲临鉴赏！


   