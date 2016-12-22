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 第14版 经济
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.12.22 星期四
第四届湖北省大学生金融节闭幕
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰）昨日，由湖北银监局、省政府金融办、省教育厅、省银行业协会和湖北日报传媒集团共同主办的第四届（2016）湖北省大学生金融节暨银行业金融知识宣传服务月活动圆满落幕。全省20余家银行机构代表、数十所高校师生代表出席闭幕式。
    在当天举行的金融知识竞赛总决赛上，武汉大学代表队表现优异，最终折桂，中南财经政法大学、湖北经济学院等5支高校代表队分获二、三等奖。在金融微电影评选单元，武汉农商行《筑梦》、湖北省农信联社《最后一公里》荣获一等奖，工行湖北省分行、交行湖北省分行等9家金融机构分获二、三等奖。


   