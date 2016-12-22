查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·恶意欠薪者纳入黑名单 ·不惧两桶油魔咒 沪指昨收光头中阳 ·开奖公告 ·广告：动向新闻 ·广告 ·武汉人工增雨洗尘冬至日空气变优良 ·第四届湖北省大学生金融节闭幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 恶意欠薪者纳入黑名单 · 不惧两桶油魔咒 沪指昨收光头中 · 开奖公告 · 广告：动向新闻 · 广告 · 武汉人工增雨洗尘冬至日空气变优 · 第四届湖北省大学生金融节闭幕 14 经济 2016.12.22 星期四 武汉人工增雨洗尘冬至日空气变优良 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希 通讯员李雨谦）20日凌晨和21日凌晨，武汉市连续在蔡甸、东西湖、黄陂、新洲等多个作业点人工增雨洗尘。昨晨大家感觉省内空气质量有好转，清爽迎来冬至日。

昨日上午9时许，武汉等省内12城市空气质量转为优良，襄阳从严重污染转为轻度污染。预计今明两天武汉空气质量分别为良到轻度污染、轻度污染到中度污染。今明两天，武汉转晴，受冷空气影响，低温只有1-2℃，高温会升至12-14℃。





