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 第14版 经济
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.12.22 星期四
武汉人工增雨洗尘冬至日空气变优良
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希 通讯员李雨谦）20日凌晨和21日凌晨，武汉市连续在蔡甸、东西湖、黄陂、新洲等多个作业点人工增雨洗尘。昨晨大家感觉省内空气质量有好转，清爽迎来冬至日。
    昨日上午9时许，武汉等省内12城市空气质量转为优良，襄阳从严重污染转为轻度污染。预计今明两天武汉空气质量分别为良到轻度污染、轻度污染到中度污染。今明两天，武汉转晴，受冷空气影响，低温只有1-2℃，高温会升至12-14℃。


   