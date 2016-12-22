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 第14版 经济
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.12.22 星期四
不惧两桶油魔咒 沪指昨收光头中阳
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）昨日，沪指在中字头等大蓝筹带动下，同时不惧“两桶油魔咒”，以1.11%涨幅收出久违的光头中阳线。临近元旦，A股是否会就此开启修复型反弹行情，给股民们发一波“红包”？
    A股历来有炒作节日题材股习惯。据wind数据显示，元旦前5日和后5日的上涨概率均为60%，而元旦后20个交易日上涨概率为40%。对此，巨丰投顾表示，近期债市波动等综合因素是市场走弱的直接原因，而解禁洪峰及监管打压也是诱因，市场无热点业务资金助推下走弱。综合看，A股昨日现阶段性反弹，以举牌行为起义，权重股为标的进行，实际真正的增量资金介入并不多。此种情况下，反弹仅是短暂的，不适宜追高。
    兴业证券首席策略分析师王德伦预测，未来行情大概率仍是平衡震荡，市场仍面临种种不确定性。临近年关，市场资金供需不匹配矛盾将更激烈，短期市场“钱紧”的局面难以根本缓和，A股市场上行空间或将受到制约。
    国都证券江汉北路营业部分析师陈灵认为，市场不断变化热点洗牌，个股分化明显，结构性机会依然存在。操作上，建议投资者关注拥有独立行情的基金抱团股，年底面临基金考核，其护盘意愿相对强烈，以创业板为例，部分绩优股会不受指数影响我行我素，“可能会有基金公司集中资金做一只股，把旗下业绩最好的基金捧成明星”。


   