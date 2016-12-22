查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·恶意欠薪者纳入黑名单 ·不惧两桶油魔咒 沪指昨收光头中阳 ·开奖公告 ·广告：动向新闻 ·广告 ·武汉人工增雨洗尘冬至日空气变优良 ·第四届湖北省大学生金融节闭幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 恶意欠薪者纳入黑名单 · 不惧两桶油魔咒 沪指昨收光头中 · 开奖公告 · 广告：动向新闻 · 广告 · 武汉人工增雨洗尘冬至日空气变优 · 第四届湖北省大学生金融节闭幕 14 经济 2016.12.22 星期四 13部门联手 专查用人单位的农民工工资支付 恶意欠薪者纳入黑名单 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员彭燕娥）今起至春节前，武汉市人社、公安、建设、司法等13个单位组成联合执法检查组，将在全市开展农民工工资支付情况专项检查，确保农民工按时足额拿到工资报酬。

武汉市人社局相关负责人介绍，今年，受经济发展增速下滑、产业结构调整等因素影响，建设领域、机械制造、服装加工等劳动密集型行业企业欠薪成常态。一些政府投资工程，也发生了较大规模的欠薪。受电商冲击，在大型商超租赁经营的小微企业，拖欠工资甚至逃匿的现象也有上升趋势。

今年检查的重点，将放在招用农民工较多的建筑施工、加工制造、餐饮服务、钢铁冶金行业和其他中小型劳动密集型产业、个体工商户等。其中，将对所有在建工程项目进行逐一排查，及时发现和解决欠薪问题，确保农民工按时拿到工资报酬。

专项检查中，相关部门将开辟拖欠农民工工资案件处理的“绿色通道”，做到快立、快办、快结。无故拖欠工资数额大、时间长、性质恶劣的用人单位，将被纳入“黑名单”并向社会公布。人社部门还要对欠薪企业通报相关部门实行“联合惩戒”，使其“一处违法、处处受限”。

截至目前，武汉已为3.36万名农民工追回欠薪5.73亿元。





