查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 荆楚 ·广告 ·安陆农民攻克银杏即食加工难题 ·图文：武警战士开展魔鬼训练 ·到大山深处寻觅乡野年味 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 安陆农民攻克银杏即食加工难题 · 图文：武警战士开展魔鬼训练 · 到大山深处寻觅乡野年味 13 荆楚 2016.12.22 星期四 “伏年龙”打年货 喝“晃子酒” 到大山深处寻觅乡野年味 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者霍栋）春节将至，在城里呆久了的市民，也该到乡村去体会一把浓郁的楚乡年味了。即日起，本报联手湖北润禾农业股份有限公司，开展“大山深处享年味，吃喝玩乐满载归”乡村打年货、品年韵、赏年俗活动，欢迎江城父老组团，到大别山深处的英山去体验“伏年龙”、喝“晃子酒”的乐趣。

润禾农业公司在英山建有2000多亩基地，往年已成功开展过两届“伏年龙、打年货”活动，今年更增添了丰富的内容，足以让城里人吃满意，玩尽兴，打到称心如意的乡土年货。

该公司董事长姜新虎介绍，山区人家过年，从每年冬至杀年猪就开始了，此后随着磨豆腐、打糍粑、腌腊鱼腊肉等一系列准备年货的过程，年味愈来愈浓。而英山人把杀年猪叫作“伏年龙”，要进行上香等一系列乡土文化气息浓郁的仪式。“伏年龙”后，乡民大摆流水宴，过往远客可一起大快朵颐。流水宴取刚宰猪血盛在碗里晃悠之意，称为喝“晃子酒”，也是大别山独特奇趣的民俗。

本报为庆祝创刊20周年，回馈读者，经与相关旅行社团及润禾农业协商，决定近期开行周末前往英山的年货大集直通车，可组团包车，也可统一自驾，本报读者将获特别优惠。报名热线：（027）88567833。





