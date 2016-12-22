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安陆农民攻克银杏即食加工难题
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图文：武警战士开展魔鬼训练
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到大山深处寻觅乡野年味
13
荆楚
2016.12.22 星期四
3年试验近百次 白果果变成致富金坨坨
安陆农民攻克银杏即食加工难题
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘中灿 通讯员卫冬 曾祥甫）昨日，当看到报表数据显示今年银杏果加工数量已超过30万斤时，返乡创业3年的安陆市王义贞镇村民许剑星的脸上终于露出了笑容。他终于攻克了银杏果即食加工的难题，家乡满山遍野的白果果，有望变成帮乡亲们共同走上致富路的金坨坨。
返乡创业前，许剑星一直在福建一带从事建筑和装修。几年前，返乡探亲时所见的一幕让他既惊讶又痛心，挂满枝头的银杏果无人采收，掉落下来，腐烂后发出酸臭味。
安陆王义贞镇钱冲村有罕见的古银杏群落，千年以上古银杏48株，百年以上的4673株。其中一株树龄3300多年、有“树王”之称的古银杏树年产银杏果3000公斤左右。银杏产业一直是当地村民的主要致富途径。上世纪80年代，银杏果最高售价曾高达每斤28元，不少村民当年早早就成了“万元户”。但到了90年代末，银杏果一路暴跌至如今的每斤仅1.5元。卖果所得远不够支付雇人采摘和加工的费用，许多村民便任由银杏果从枝头掉落，弃之山野。
“祖辈们栽种的银杏全身都是宝，银杏果（白果）更是宝中之宝。”走南闯北的许剑星了解到，传统的食用方法仅限于烹饪，而且很多人不知其食用方法。“如果能把银杏果加工成象开心果一样的即食休闲食品，省去烹饪加工的烦琐，肯定能让银杏走入千家万户。”为了让家乡的千年银杏树重新成为乡亲们致富的摇钱树，2013年，许剑星不顾家人反对，毅然决定放弃南方的事业，返乡创业，用打拼多年积累的500多万元成立了公司，主攻银杏果休闲食品深加工。
3年间，他无数次南下北上，拜师取经，还带着试制的产品在街头请人免费品尝，终于研制出适合大众口味的即食银杏果。如今，许剑星每年能加工银杏果30万斤，约占王义贞镇银杏果总产量的40%左右。他说，力争每年消化掉王义贞镇所有的银杏果，使白果果成为帮乡亲们致富的金坨坨。