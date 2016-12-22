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调查违建遭物业阻挠 无人机拍照
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法治
2016.12.22 星期四
调查违建遭物业阻挠 无人机拍照取证
城管联手警方拆除两处别墅违建
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员倪勇 朱晨）前往别墅区调查违法建设，却多次遭到物业阻挠。昨日，江夏城管委开发区庙山中队调用无人机取证，并在警方的配合下，将两栋别墅的违建部分予以拆除。
前不久，有居民投诉称，位于江夏的澳门山庄别墅区存在违法建设情况。城管执法人员立即前往巡查，但先后遭到门卫的5次阻拦，多次协调未果后，庙山城管中队决定启用无人机进行取证。
20日，无人机从澳门山庄外部起飞，通过实时图传功能找到了投诉中的别墅，并对该点位进行了拍照取证，通过向相关部门核实后确定其为违法建设。
昨日，江夏区城管委开发区庙山中队与警方联手，对该处违法建设进行强制拆除。拆违行动负责人表示，面对违法建设行为，江夏区城管委将采取一切手段，以零容忍的态度坚决打击。