查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：房产问题成为读者咨询热点 ·调查违建遭物业阻挠 无人机拍照取证 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：房产问题成为读者咨询热点 · 调查违建遭物业阻挠 无人机拍照 10 法治 2016.12.22 星期四 调查违建遭物业阻挠 无人机拍照取证 城管联手警方拆除两处别墅违建 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员倪勇 朱晨）前往别墅区调查违法建设，却多次遭到物业阻挠。昨日，江夏城管委开发区庙山中队调用无人机取证，并在警方的配合下，将两栋别墅的违建部分予以拆除。

前不久，有居民投诉称，位于江夏的澳门山庄别墅区存在违法建设情况。城管执法人员立即前往巡查，但先后遭到门卫的5次阻拦，多次协调未果后，庙山城管中队决定启用无人机进行取证。

20日，无人机从澳门山庄外部起飞，通过实时图传功能找到了投诉中的别墅，并对该点位进行了拍照取证，通过向相关部门核实后确定其为违法建设。

昨日，江夏区城管委开发区庙山中队与警方联手，对该处违法建设进行强制拆除。拆违行动负责人表示，面对违法建设行为，江夏区城管委将采取一切手段，以零容忍的态度坚决打击。





