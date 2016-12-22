查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：房产问题成为读者咨询热点 ·调查违建遭物业阻挠 无人机拍照取证 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：房产问题成为读者咨询热点 · 调查违建遭物业阻挠 无人机拍照 10 法治 2016.12.22 星期四 本报律师课堂走进武汉钢城公证处 图文：房产问题成为读者咨询热点 楚天都市报讯 图为：活动现场



楚天都市报讯（记者聂丽娟 通讯员周有建）昨日，本报律师课堂走进武汉钢城公证处，近百名读者来到现场，房产问题成为多数人咨询的热点问题。此次律师课堂，本报携手湖北欣安律师事务所律师，为市民解答与生活息息相关的法律疑问，并请公证处人员现场解答公证办理的流程和知识。

“请问这里是楚天都市报的律师课堂吗？”昨日8点20分，一对白发苍苍的老夫妇提前来到了活动现场。梁爹爹今年84岁，老伴80岁，是武钢的退休职工，膝下有一儿一女。儿子身有残疾离异，女儿结婚有一个孩子。两老名下有一套房产，考虑到儿子独身一人，两老想提前处置这套房产，把属于儿子的一部分通过遗嘱的方式确定下来。公证员彭卫扬给出建议，根据两老目前的房产状况和家庭情况，一是采用赠与公证的方式，将房产赠与子女；另一种是以立遗嘱的方式处置房产。

昨日虽然下着雨，陈先生和妻子仍赶来咨询遗产税事宜。陈先生父亲早年去世，母亲还健在，母亲的名下有两套房子。陈先生之前了解到，母亲打算将房产以立遗嘱的方式指定给自己，但是他担心未来可能会征收遗产税。李沉律师给出两点意见，一是建议他母亲以赠与或者立遗嘱的方式留给陈先生，目前遗产税还未征收，暂时不必考虑。另一方面，很多市民认为单靠法律就能解决生活中的问题，这样反而容易引起家庭矛盾。律师建议，不要因为眼前几套房产的利益，给日后家庭关系不和睦埋下导火索。

40多岁的李女士也赶来咨询房产问题。李女士称，她早年离异育有一女，后来再婚重组家庭，男方也有一女儿。再婚后，她和丈夫一起打拼，攒下两套房产，后来她将其中一套房子过户给自己和前夫所生的女儿。去年，她和丈夫共同购买的另外一套房产拆迁，获得补偿拆迁款70万。丈夫向她挑明，之前那套房子已经给她和前夫所生的女儿，那么这套房子就跟她无关。丈夫将拆迁款拿到后，没有给她一分钱。“第二套房子是否真的跟我没有关系？”公证人员解释，她和丈夫共有的两套房，虽然第一套过户给她和前夫所生的女儿，但是并不代表她不能享有第二套房产的共有权，可依法跟丈夫共有。

60岁的邓婆婆退休前是会计，她自己没有问题要咨询，仍特意从汉阳赶来，就是为了“听讲”。“太受启发了！”邓婆婆说，她特别喜欢听律师讲座，平日也在家看央视的法律栏目。还有两位年近六旬的老婆婆，都想咨询如何处置自己的房产，让子女今后少些纷争。





