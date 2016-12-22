查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策 ·小区大门却成“拦路虎” ·公交司机接力送回 ·不懈联系物归原主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策 · 小区大门却成“拦路虎” · 公交司机接力送回 · 不懈联系物归原主 9 现场 2016.12.22 星期四 厨师捡到一个资料袋 不懈联系物归原主 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）餐馆厨师捡到资料袋，两次联系失主被当成骗子，幸好他坚持不懈，最终物归原主。

李志军是江汉路“爽口四川菜”的厨师。19日上午，他在餐馆门口逗狗狗玩，发现狗狗在咬一个塑料袋，他打开发现里面有三张银行卡，其中一张还有开户人的资料和电话。他拨打了两遍，可接电话的爹爹只说一句“喂”就没声了。20日上午，他第三次拨打，才联系上失主家人钱先生。

“我父亲以为遇到了骗子。”钱先生不好意思地说，19日上午，他的八旬母亲在江汉路一银行办完事后，将银行卡等物装在塑料袋中，不慎遗失。前两次接电话的都是他父亲，有点耳背，把李志军当成了骗子。钱先生接到电话后，才找到李志军领回了东西。





