广告：动向新闻广告图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策小区大门却成“拦路虎”公交司机接力送回不懈联系物归原主
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 第9版 现场
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·小区大门却成“拦路虎”
·公交司机接力送回
·不懈联系物归原主
楚天都市报电子版
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9 现场 2016.12.22 星期四
厨师捡到一个资料袋
不懈联系物归原主
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）餐馆厨师捡到资料袋，两次联系失主被当成骗子，幸好他坚持不懈，最终物归原主。
    李志军是江汉路“爽口四川菜”的厨师。19日上午，他在餐馆门口逗狗狗玩，发现狗狗在咬一个塑料袋，他打开发现里面有三张银行卡，其中一张还有开户人的资料和电话。他拨打了两遍，可接电话的爹爹只说一句“喂”就没声了。20日上午，他第三次拨打，才联系上失主家人钱先生。
    “我父亲以为遇到了骗子。”钱先生不好意思地说，19日上午，他的八旬母亲在江汉路一银行办完事后，将银行卡等物装在塑料袋中，不慎遗失。前两次接电话的都是他父亲，有点耳背，把李志军当成了骗子。钱先生接到电话后，才找到李志军领回了东西。


   