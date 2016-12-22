查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策 ·小区大门却成“拦路虎” ·公交司机接力送回 ·不懈联系物归原主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策 · 小区大门却成“拦路虎” · 公交司机接力送回 · 不懈联系物归原主 9 现场 2016.12.22 星期四 患语言障碍的少年迷了路 公交司机接力送回 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 通讯员万建国）直到昨日，家住汉口长春社区的陈先生，仍对公交296路两位司机感激不已。他患有语言障碍的儿子迷路后，两位司机将其安全送回。

陈先生的儿子乐乐14岁，患有语言障碍，在汉口春苗小学上学。18日，爷爷接他来晚了，乐乐自己离开学校，上了一辆296路公交，并在最后一排写作业。

车到汉口北大道刘店时，乐乐才发现不对，向司机求助，却说不出要到哪里，司机胡俊于是将他带回起点站。在调度室，工作人员拿来纸笔，才弄明白乐乐要到长港路民航新村。于是，下一趟296路发车时，司机李俊带上了乐乐。

随后，乐乐的爷爷找到了调度室。当晚7点多，家人在终点站将孩子接回。





