广告：动向新闻广告图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策小区大门却成“拦路虎”公交司机接力送回不懈联系物归原主
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 第9版 现场
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·小区大门却成“拦路虎”
·公交司机接力送回
·不懈联系物归原主
楚天都市报电子版
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9 现场 2016.12.22 星期四
患语言障碍的少年迷了路
公交司机接力送回
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 通讯员万建国）直到昨日，家住汉口长春社区的陈先生，仍对公交296路两位司机感激不已。他患有语言障碍的儿子迷路后，两位司机将其安全送回。
    陈先生的儿子乐乐14岁，患有语言障碍，在汉口春苗小学上学。18日，爷爷接他来晚了，乐乐自己离开学校，上了一辆296路公交，并在最后一排写作业。
    车到汉口北大道刘店时，乐乐才发现不对，向司机求助，却说不出要到哪里，司机胡俊于是将他带回起点站。在调度室，工作人员拿来纸笔，才弄明白乐乐要到长港路民航新村。于是，下一趟296路发车时，司机李俊带上了乐乐。
    随后，乐乐的爷爷找到了调度室。当晚7点多，家人在终点站将孩子接回。


   