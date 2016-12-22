查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策 ·小区大门却成“拦路虎” ·公交司机接力送回 ·不懈联系物归原主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策 · 小区大门却成“拦路虎” · 公交司机接力送回 · 不懈联系物归原主 9 现场 2016.12.22 星期四 家中病人正等着急救 小区大门却成“拦路虎” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）120赶到小区准备抢救病人，可担架车从最近的门进不来，只能绕道另外一个门。昨日，家住江岸区汉口花园2期的王女士想不通，为何不能在每处入口都预留“生命通道”呢？

王女士说，19日晚8时许，她丈夫腹痛晕厥，她赶紧拨打120。十多分钟后，急救人员赶到小区6号门外，王女士赶紧下楼去接人，可担架车没办法进门。原来，6号门一共有6扇小门，但只开了其中1扇，而且还安了护栏，连电动车等进出都不行，更别说担架车了。她当时想让保安打开1扇，可门也被杂物堵住。

无奈，急救人员只好将担架车重新抬上救护车，绕道小区5号门进入。虽然丈夫最终脱险，但王女士仍然表示不理解，“小区每个出入口，都应有通道保证急救人员能进入。”

昨日中午，楚天都市报记者来到小区发现，王女士所住楼栋距6号门仅20米远，距5号门则有约百米远。

小区物业钟经理说，为了小区安防和管控电动车需要，他们在5号门只开了一扇门。经过这次事情，他们已经着手清理门口杂物，预留另一扇门作为绿色通道，保证紧急情况下能随时打开。





