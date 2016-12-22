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不懈联系物归原主
9
现场
2016.12.22 星期四
家中病人正等着急救
小区大门却成“拦路虎”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）120赶到小区准备抢救病人，可担架车从最近的门进不来，只能绕道另外一个门。昨日，家住江岸区汉口花园2期的王女士想不通，为何不能在每处入口都预留“生命通道”呢？
王女士说，19日晚8时许，她丈夫腹痛晕厥，她赶紧拨打120。十多分钟后，急救人员赶到小区6号门外，王女士赶紧下楼去接人，可担架车没办法进门。原来，6号门一共有6扇小门，但只开了其中1扇，而且还安了护栏，连电动车等进出都不行，更别说担架车了。她当时想让保安打开1扇，可门也被杂物堵住。
无奈，急救人员只好将担架车重新抬上救护车，绕道小区5号门进入。虽然丈夫最终脱险，但王女士仍然表示不理解，“小区每个出入口，都应有通道保证急救人员能进入。”
昨日中午，楚天都市报记者来到小区发现，王女士所住楼栋距6号门仅20米远，距5号门则有约百米远。
小区物业钟经理说，为了小区安防和管控电动车需要，他们在5号门只开了一扇门。经过这次事情，他们已经着手清理门口杂物，预留另一扇门作为绿色通道，保证紧急情况下能随时打开。