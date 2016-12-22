查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策 ·小区大门却成“拦路虎” ·公交司机接力送回 ·不懈联系物归原主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策 · 小区大门却成“拦路虎” · 公交司机接力送回 · 不懈联系物归原主 9 现场 2016.12.22 星期四 图文：大喇叭每天宣讲拆迁政策 有时还会放歌曲 附近师生和居民都嫌太吵 楚天都市报讯 图为：安放在屋顶上的大喇叭



楚天都市报讯（记者张皓 黄士峰 实习生陶浪）昨日，武昌市民刘女士反映，徐家棚街育红小学隔壁有家拆迁公司，每天用高音喇叭宣讲拆迁政策，既影响700多名师生安心上课，周边居民也觉得吵。

刘女士说，她的女儿在育红小学上三年级。最近她早上送女儿上学时，听到学校隔壁传来很大的喇叭声，有时宣讲拆迁政策，有时播放歌曲，她在学校听起来都觉得吵。

昨日上午11时许，楚天都市报记者来到该校，在室外操场上可以听到广播声。校方负责人介绍，学校有700多名师生，周边正在拆迁，隔壁的拆迁公司播放广播已有半个月。最初两天，学校曾通过诚善里社区居委会向拆迁公司反映过，声音小了一点，但后来又时大时小。这两天，他们又向武昌区教育局反映，教育局联系了街道社区，声音又小了一点。

“太吵人了！”周边一对七旬老人认为，宣讲拆迁政策完全可以贴通告和文件，放高音喇叭干扰了居民休息，“还不是想早点赶我们走！”

记者随后来到学校隔壁的武汉和鑫居房屋征收公司，有关负责人介绍，最近一个月，他们每天上午和下午放广播，主要是为了宣讲拆迁政策，营造拆迁氛围。因为周边拆迁范围较大，怕远的地方都听不到，所以声音调得有点大。既然周边居民有意见，他们将调小音量，注意把握好这个度。





