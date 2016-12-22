查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：襄阳彩民自助投注擒下741万 ·刮刮乐回馈彩民 2D奖金1000元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 图文：襄阳彩民自助投注擒下74 · 刮刮乐回馈彩民 2D奖金100 8 福彩 2016.12.22 星期四 刮刮乐回馈彩民 2D奖金1000元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员孙晖）刮刮乐年底火爆在进行！12月31日之前，我省彩民有望在中得刮刮乐彩票的奖金之外，通过参与2D号码赠送的活动，再获1000元奖金。

根据规则，凡购买湖北福彩刮刮乐彩票（莲香意蕴除外），单张彩票中10元的，扫描枪兑奖后除中得该票奖金外，还可通过手机扫描促销海报二维码，下载利彩APP（前期已经下载过利彩APP的彩民无需重新下载），扫描彩票保安区信息进行报名。

在第二天系统审核验证通过后，系统会自动向彩民发送短信，提示彩民所获得的2D号码。凡该促销号码与当晚电脑票3D开奖号码后两位完全一致，即中幸运奖，奖金1000元。手机APP推送中奖通知并发送短信提醒。



参与攻略



1、条件：彩民购买刮刮乐中奖后，须及时让站点通过扫描枪兑奖，单张彩票中10元奖即可参与活动，扫码赠送2D号码。

2、时间：活动期间，彩民促销报名提交信息截止时间为每天22:00；2D促销号码下发时间为第二天20:00前，系统审核通过后下发。

3、规则：2D赠送号码范围为00—99，共100个号码为一组，系统随机赠送。一组号码赠送完毕后，再赠送下一组号码。

4、兑奖：彩民中幸运奖后，根据系统提示完成个人关键信息身份认证，携带身份证原件及安装促销APP的手机至市州福彩管理站、管理分站兑奖，兑奖有效期为自中奖次日起的14个自然日。





