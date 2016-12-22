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图文：襄阳彩民自助投注擒下74
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刮刮乐回馈彩民 2D奖金100
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福彩
2016.12.22 星期四
刮刮乐回馈彩民 2D奖金1000元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员孙晖）刮刮乐年底火爆在进行！12月31日之前，我省彩民有望在中得刮刮乐彩票的奖金之外，通过参与2D号码赠送的活动，再获1000元奖金。
根据规则，凡购买湖北福彩刮刮乐彩票（莲香意蕴除外），单张彩票中10元的，扫描枪兑奖后除中得该票奖金外，还可通过手机扫描促销海报二维码，下载利彩APP（前期已经下载过利彩APP的彩民无需重新下载），扫描彩票保安区信息进行报名。
在第二天系统审核验证通过后，系统会自动向彩民发送短信，提示彩民所获得的2D号码。凡该促销号码与当晚电脑票3D开奖号码后两位完全一致，即中幸运奖，奖金1000元。手机APP推送中奖通知并发送短信提醒。
参与攻略
1、条件：彩民购买刮刮乐中奖后，须及时让站点通过扫描枪兑奖，单张彩票中10元奖即可参与活动，扫码赠送2D号码。
2、时间：活动期间，彩民促销报名提交信息截止时间为每天22:00；2D促销号码下发时间为第二天20:00前，系统审核通过后下发。
3、规则：2D赠送号码范围为00—99，共100个号码为一组，系统随机赠送。一组号码赠送完毕后，再赠送下一组号码。
4、兑奖：彩民中幸运奖后，根据系统提示完成个人关键信息身份认证，携带身份证原件及安装促销APP的手机至市州福彩管理站、管理分站兑奖，兑奖有效期为自中奖次日起的14个自然日。