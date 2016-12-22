查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：襄阳彩民自助投注擒下741万 ·刮刮乐回馈彩民 2D奖金1000元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 图文：襄阳彩民自助投注擒下74 · 刮刮乐回馈彩民 2D奖金100 8 福彩 2016.12.22 星期四 图文：襄阳彩民自助投注擒下741万 我省今年已中出双色球一等奖59注 楚天都市报讯 图为：襄阳大奖彩票就出自这台自助投注机



楚天都市报讯（记者曹磊）时隔8期以后，湖北再中双色球头奖！12月20日晚，双色球第16149期开奖，来自我省襄阳的彩民擒获一注头奖，单注奖金达到741万元。这也是湖北大奖福地今年收获的第59注双色球一等奖。

根据检索，当期全国共中5注一等奖，我省彩民获得的大奖，出自襄阳市樊城区前进路46号（襄阳火车站南侧）42950557号中福在线大厅自助投注机。值得特别注意的是，该注大奖是这位幸运彩民在自助投注终端机上投注所中。

据了解，自去年我省研发推广彩票自助投注终端以来，其便利性受到广大彩民欢迎，也为投注者带来好运，此次终于在襄阳产生了741万元的一等奖。

今晚，双色球第16150期将开奖，目前10.69亿元的奖池随时可能产生亿元巨奖。



什么是福彩自助投注终端？



2015年8月，我省研发推广的首批彩票自助投注终端，在武汉率先启用，随后在恩施、襄阳投放试点，目前陆续在全省各地推广。

湖北福利彩票自助投注终端，是由湖北省福利彩票发行中心创新研发，并在全省范围内推出的一种无人值守的彩票销售终端。

自助投注终端采用银联密钥技术，安全性高，绝对保护个人隐私，全天候24小时销售（开奖时间除外），彩民可随时投注双色球、3D、七乐彩、30选5等湖北福彩官方玩法。

彩民在自助终端上刷卡购彩后，系统后台会详细记录此次购彩相关信息，中奖后，后台系统会依据购彩所用银行卡，及时通知中奖彩民，不会产生弃奖。

更重要的是，该终端具有小额奖金自动兑付功能，但只限于单注中奖金额小于1万元（不含1万元）的奖金。彩民中奖后，福彩中心会将中奖奖金通过银行转账自动兑付到投注时使用的银行卡账户内。

据介绍，福彩自助投注终端目前已陆续在省内部分城市的车站、商超、写字楼等人口密集场所全面布设网点，并逐步在全省各地推广，为彩民提供全面便捷的购彩服务。





