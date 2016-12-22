查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·“煎饼姐”释放穿越时光的力量 ·买44套房领80万补贴是啥问题 ·图文：一粒高粱米的“环屋飞行”记 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · “煎饼姐”释放穿越时光的力量 · 买44套房领80万补贴是啥问题 · 图文：一粒高粱米的“环屋飞行” · 微观点 7 评论 2016.12.22 星期四 微观点 楚天都市报讯 ●良性的“家校合一”，应该是学校更多关注知识教育，家庭关注做人教育。而现在的“家校合一”，却演变为学校和家庭都围着学习转，本应该关注孩子人格、身心健康成长的家庭教育，变为学校知识教育的延伸、附庸，不但增加父母的焦虑、负担，也不利于培养孩子的独立性、自主性和责任心。

——老师是否应让家长批改家庭作业引发争议，教育专家熊丙奇表示，应明确禁止教师向家长布置不应布置的教学任务，让学校教育和家庭教育各司其职。





