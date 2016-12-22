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图文：一粒高粱米的“环屋飞行”
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2016.12.22 星期四
微观点
楚天都市报讯 ●良性的“家校合一”，应该是学校更多关注知识教育，家庭关注做人教育。而现在的“家校合一”，却演变为学校和家庭都围着学习转，本应该关注孩子人格、身心健康成长的家庭教育，变为学校知识教育的延伸、附庸，不但增加父母的焦虑、负担，也不利于培养孩子的独立性、自主性和责任心。
——老师是否应让家长批改家庭作业引发争议，教育专家熊丙奇表示，应明确禁止教师向家长布置不应布置的教学任务，让学校教育和家庭教育各司其职。