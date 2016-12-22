查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·“煎饼姐”释放穿越时光的力量 ·买44套房领80万补贴是啥问题 ·图文：一粒高粱米的“环屋飞行”记 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · “煎饼姐”释放穿越时光的力量 · 买44套房领80万补贴是啥问题 · 图文：一粒高粱米的“环屋飞行” · 微观点 7 评论 2016.12.22 星期四 劲牌改写千年酿酒历史 入选国家智能制造试点 图文：一粒高粱米的“环屋飞行”记 楚天都市报讯 又是一个喜讯！

劲牌公司保健酒智能制造试点项目，成功入选2016年国家智能制造试点示范专项项目名录。

全国63个项目入围，湖北仅四席，劲牌是全国仅有的酒企。

11月，63个项目集中在上海展览，向世人一展“中国制造”实力。

孕育这个项目的是劲牌，改写千年酿酒历史的地点，永远定格在了枫林。

枫林酒厂，在这座现代化的生产车间里，整个酿酒生产过程从蒸煮到糖化、发酵，实现了全面机械化，所有物料全部不沾地，让观者无不领略到酿酒新工艺的独特魅力。

8月，笔者前往枫林酒厂，追寻了一粒高粱米“环屋飞行”后变成清香醇酿的奇妙过程。



一年5万人来参观

高粱米的“环屋飞行”



上午10点，末伏的太阳依旧火辣，一辆旅游大巴驶入枫林酒厂内。

酒厂位于湖北阳新枫林镇大桥村，群山环抱，宛如世外桃源。2011年7月建成投产，完全建成后将年产小曲原酒6万吨。

旅游大巴载来的是麻城市场忠实消费者。笔者在枫林酒厂副厂长冯海兵的带领下，加入了这支参观队伍。

步入车间三楼，可以看到窗外不远处有10个18米高的粮仓。来自澳洲阳光农场的优质高粱米漂洋过海来到武汉港和九江港，再一车车从港口运来卸进粮仓，通过自动提升输送机进入三楼浸泡车间，水量、水温由电脑控制。

控制室，蒸粮一班班长李强正在监控浸泡粮槽进水流量。“温馨提示：5#蒸锅泄压完成，请加闷粮水！”屏幕上弹出提示窗口，李强轻点鼠标，加水开始。20多个小时后，泡好的粮食自动输送到蒸煮车间。

工人坐在监控室里又轻点鼠标，二楼车间的特制高压锅就开始煮粮。

粮食煮好后，经过自动摊凉机冷却并拌入酒曲，被输送到恒温恒湿的糖化箱。8个糖化箱，只需要一名工人监测温度湿度。

在过去最耗人力的入池发酵车间，两米深的发酵池不见了，取而代之的是一个个不锈钢料斗。糖化好的原料，输进料斗后，被叉车送进一楼恒温发酵车间。

半个月后，料斗被叉车转运到蒸馏生产线，自动倾倒、上料、蒸馏，清澈晶莹的酒液汩汩流淌。舀一瓢，轻轻一品，满口留香。

整个过程，粮仓到三楼，再到一楼，仅仅能在粮食进高压锅和输进料斗时看见酒红色的高粱米。

麻城一位消费者参观后感慨：虽然看不到全过程，但能感受到高粱米自由流动一遭，就成了酒，这已经很奇妙了！

据介绍，现在一年中，前来感受这趟奇妙旅行的已经多达5万人次。



小曲酒酿造新工艺

6年摸索改变千年历史



消费者的惊叹主要来自小曲酒酿造新工艺的独特魅力。

经典影片《红高粱》中，一群大老爷们打着赤膊，在高温熏蒸的作坊里，把酒跪拜酒神，大声唱着《酒神曲》：“九月九酿新酒，好酒出在咱的手……”

因为运粮、浸泡、蒸煮、发酵、蒸馏……一道道工序，都要靠肩挑背扛，靠经验，他们希望酒神保佑。

真有酒神保佑出好酒吗？肯定没有!

进入21世纪，葡萄酒、啤酒等液态发酵的酒，已经实现自动化生产，唯独固态发酵的白酒酿造仍停留在原始的手工时代。

传承千年的酿造技术，如何实现机械化、自动化、信息化、智能化、智慧化？

劲牌人要吃这个螃蟹。

2006年年初，公司领导与技术人员到云南玉林泉酒业有限公司参观学习。此时，对方发酵时用的是可以移动的小白桶，改变了传统的固定发酵池。这给当时的毛铺酒厂技术副厂长沈永祥很大感触。

“我们也能够干！”沈永祥等人用了6年时间，摸着石头过了河。

2008年夏天，开始在毛铺酒厂做小实验，从几十斤到几百斤投粮，经过无数次的失败，终于找到与温度的关系——需要封闭恒温。

此时，原酒生态园四期（枫林）已经规划，公司紧急按新工艺要求重新规划布局，这才有了现在的枫林酒厂。

随后又下广东、访台湾、走日本，对蒸粮、蒸馏等工序实验修改再实验，2011年7月，一座现代化的酿酒车间在阳新枫林镇投产。

“中间失败了太多次，董事长问：‘能不能行’。沈永祥肯定回答：‘一定行’。”冯海兵回忆说，那个时候所有人一天干十四、五个小时，来一个问题解决一个。

酿造三车间员工陈荣生也回忆：投产时设备问题层出不穷，20个酒甑7个出故障，技术人员跟班生产，经过3个多月的设备改造验证，在2012年2月底，酒质酒率终于趋于稳定。

正是这6年，劲牌“小曲酒酿造新工艺”推动了中国酿酒行业工业化的发展进程，也改变了千年酿酒历史。文 李维富





