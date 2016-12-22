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2016.12.22 星期四
买44套房领80万补贴是啥问题
楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄
近日，安徽六安市裕安区政府网站的一条公示信息引发热议，一名合肥人在同一小区购买了44套房子。按当地补贴政策，该房主共获得约80万元补贴。（12月21日《江淮晨报》）
目前，该信息已被删除。裕安区房产局一名工作人员表示，该房主票据手续齐全，并未违规。针对此事相关部门已专门开会研究处理。
乍眼一看，这事的确不对劲，一个人买下44套房子，该多有钱啊！居然还能领80万元补贴，岂不是拿财政的钱救济富人！但了解事情的来龙去脉，就会发现怪事不怪。
根据当地购房补贴实施方案，在指定区域购指定面积之内的，一次性全额付款或按揭贷款，可申请购房补贴。如果买44套房的这位业主，一切符合上述规定，那么，申领补贴也就是按政策办事，并不为过。该政策出台后，当地曾在官网上发文称，“是消化‘库存房’的有力举措，既帮助了开发企业解困，又让群众得实惠。”既然如此，买1套与买100套的意义相同，并无善恶之分。如果觉得44套房子领补贴有些“过分”，在制定政策时就该有购房数量、购房资格上的限定，避免尴尬。
这类“去库存”的激励举措，在三四线城市中较为常见。2014年以来，已有超过50个城市发布了不同力度的购房补贴政策。由此看来，买44套房领80万补贴并不稀奇，是相关政策的实施细则不够健全，才造成这样的突兀个例。
当然，再完美的政策也会有对策，尽量减少政府的有形之手对市场的影响，让市场来配置资源，才能减少政府部门为开发商背锅的尴尬。