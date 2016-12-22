查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·“煎饼姐”释放穿越时光的力量 ·买44套房领80万补贴是啥问题 ·图文：一粒高粱米的“环屋飞行”记 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · “煎饼姐”释放穿越时光的力量 · 买44套房领80万补贴是啥问题 · 图文：一粒高粱米的“环屋飞行” · 微观点 7 评论 2016.12.22 星期四 “煎饼姐”释放穿越时光的力量 楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄



冬天的气温有点冷，煎饼姐的故事与各界爱心却无比滚烫，如她每天燃起的炉中之火，温暖着一座城。

生活原本平凡而庸碌，在没被关注之前，来自我省监利的汪天姣，跟众多进城务工的农村女子一样，随着丈夫四处打拼，寄居在城市一隅，磕磕绊绊着生活与梦想。她不认识城里的许多人，城里的许多人也不认识她。

但世界所有的距离注定是触手可及，没有谁是生活在孤岛之上。因为丈夫突患白血病，孩子又有脑瘫，被厄运找上门的女人选择了坚强，社会选择给她以拥抱与关注，大家的眼神在彼此交会中，放射出动人的光茫。这一切，看似因一篇报道的偶然将彼此联系到一起，却又是必然的唇齿相依。因为自助者天助，没有谁的命运是不能与周围同频共振的，不屈的煎饼姐怀有笑对生活的热情，注定能写出人生壮美的乐章，引起大家的驻足谛听与强烈共鸣，共同奏出命运交响曲的最强音。

当汪天姣被命运推到公众面前，我们对此并不陌生。这样的女子我们太熟悉了，以一己之力承担家庭重任，面对困难无所畏惧，不离不弃，不怨不尤。她就是人所共知的中国式贤妻良母，撑起我们生活的半边天！

感谢煎饼姐汪天姣，重现了一位母亲与妻子的坚强不屈，释放出的伟大力量催人向上。她的出场温润人心，也让各界爱心如潮涌来，从乡亲乡邻到市井众生，从阿里公益到万千网友，“全城吃饼”一呼百应，线上线下倾情互动，超过60万元的捐款，重现了一方有难八方相帮的感人画面。感谢煎饼姐，让我们重温了世界的诸多美好，见证了人间大爱的佳话与奇迹——爱心从未远离，善举从未退场，本报也从未忘初心，全心全意为市民服务的情怀始终如一。

致敬煎饼姐，紧紧地握住你的手，这温暖依旧未改变，一起拥抱我们共同的心愿：每一次坚强终有回报，每一个厄运终被击退，每一处温暖终被传递，每一份爱心终成善果。

愿煎饼姐与每一个人的明天，更加美好！





