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汪天姣又有一个新“娘家”
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人物
2016.12.22 星期四
洪山区妇联上门慰问
汪天姣又有一个新“娘家”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员汪婵娟）昨天下午，洪山区妇联副主席戴鸿、姚小敏和洪山街妇联主席吴相文上门看望慰问汪天姣，并留下联系方式，叮嘱她有困难随时找妇联，“娘家人”是她坚强的后盾。
洪山街井岗社区妇联也开展了为“煎饼姐”献爱心的捐款活动，社区妇联主席将爱心捐款送到汪天姣手中。洪山区妇联和洪山街、井岗社区妇联共捐款1000元。看到新“娘家人”的关心，汪天姣感动地说：“我只是做了一个妻子、一个母亲应该做的事情，感谢妇联组织对我的关心。”