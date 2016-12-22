查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 人物 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：吴天祥孙东林摊前看望“煎饼姐” ·免费培训月嫂和催乳师 ·广告：动向新闻 ·汪天姣又有一个新“娘家” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：吴天祥孙东林摊前看望“煎 · 免费培训月嫂和催乳师 · 广告：动向新闻 · 汪天姣又有一个新“娘家” 6 人物 2016.12.22 星期四 免费培训月嫂和催乳师 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训40名月嫂和催乳师，将进行相关专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和催乳师专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文 闻蔚





