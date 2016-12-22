广告：动向新闻广告图文：吴天祥孙东林摊前看望“煎饼姐”免费培训月嫂和催乳师广告：动向新闻汪天姣又有一个新“娘家”
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 第6版 人物
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楚天都市报电子版
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6 人物 2016.12.22 星期四
免费培训月嫂和催乳师
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训40名月嫂和催乳师，将进行相关专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和催乳师专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文 闻蔚


   