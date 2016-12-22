查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 人物 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：吴天祥孙东林摊前看望“煎饼姐” ·免费培训月嫂和催乳师 ·广告：动向新闻 ·汪天姣又有一个新“娘家” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：吴天祥孙东林摊前看望“煎 · 免费培训月嫂和催乳师 · 广告：动向新闻 · 汪天姣又有一个新“娘家” 6 人物 2016.12.22 星期四 图文：吴天祥孙东林摊前看望“煎饼姐” 那块求助牌不再出现了 她的坚强感动两位全国道德模范 楚天都市报讯 图为：全国道德模范吴天祥（右）、孙东林看望“煎饼姐”



楚天都市报记者王荣海 陈倩 摄影：楚天都市报记者魏铼



昨日傍晚 6时，夜色渐浓，在南湖风华天城小区门口，“煎饼姐”汪天姣的摊位前来了两位特殊的顾客——全国道德模范吴天祥、孙东林。连日来，两人都一直在关注楚天都市报关于“煎饼姐”的报道，昨天特意相约现场看望，给她加油鼓劲。



两位道德模范摊前鼓劲



2岁儿子患上脑瘫，丈夫突患急性白血病，妻子汪天姣靠一个煎饼摊点苦苦支撑着这个家。这几天，全国道德模范吴天祥、“信义兄弟”孙东林一直在关注着楚天都市报的这组连续报道。昨天忙完手头的工作后，两位相约赶往南湖，去“煎饼姐”汪天姣的小摊上看看。

两人来到摊前时，买饼市民已经排起了长队，汪天姣正紧张忙碌着做煎饼。猛一抬头，她认出了眼前的老者是常在报纸电视上看到的全国道德模范吴天祥，吴老又告诉她一起来的是“信义兄弟”孙东林，这让汪天姣既惊讶又有点不好意思。

慈祥的吴天祥嘱咐汪天姣要注意身体，不要过度劳累了，还说：“我们看了你的事迹，你很不容易，很坚强，希望你的家人能早点好起来。”

看到汪天姣忙个不停，孙东林站在摊位操作台前，帮着调试火候。“菜叶和香菜洗得很干净，很卫生。”孙东林看了旁边准备的食材，一个劲地夸奖，说做生意就是要讲诚信。

随后，吴天祥和孙东林向汪天姣送上了慰问金。孙东林还带来了前几天认购的两箱延安革命老区产的大枣。



三轮车上不再有求助牌



“全国道德模范吴天祥、‘信义兄弟’孙东林都来啦！”人群中，一位婆婆喊出声来。不少人还拿起手机拍照，记录两位道德模范看望“煎饼姐”的温暖场景。

摊位前的队伍越来越长，有二三十人了。吴天祥和孙东林怕影响了大家，就提出准备离开，汪天姣忙对他们说：“我来给你们做两个煎饼尝尝吧。”不少排队的市民也都主动提出，先给两位道德模范做。

不一会儿，煎饼好了。吴天祥、孙东林各尝了一口，连连夸奖。“煎饼味道很正，很脆很酥，很好吃”，吴天祥还热情地掰了一块递给记者：“来，都尝尝！”

排队买煎饼的市民中，越来越多的人认出了两位全国道德模范。一名小女孩告诉她爸爸：“我知道吴爷爷，我在书上学到过的。”随后，她从人群中挤进来，放了20元就走了。

吴天祥、孙东林也向前来买煎饼献爱心的市民致敬：“谢谢你们为‘煎饼姐’献爱心，让我们看到这个社会好人很多很多。”

记者注意到，在汪天姣的三轮车上，那块写着“女人本弱，为母（妻）则刚”的求助牌不见了。不过，尽管如此，前来买饼的人当中，仍然不乏多给钱的。

一位住在附近的阿姨说：“我们看到报纸上登的新闻特意来买的，我买一个，给女儿买一个。”说罢，她递过来50元钱，放到了盒子里。

看到一位40多岁的大姐丢下100元钱就要走，汪天姣忙拿起钱要还给她，却被大姐一把推回了煎饼摊：“老公看病的钱够了，还有小的唦！”

两位道德模范离开煎饼摊时，汪天姣准备送送他们，被孙东林拦住了：“还有这么多人等着买煎饼呢，你就赶紧忙吧。看这位大姐，让我们插队等了半天，多不好意思。”

夜色越来越浓，买饼的队伍却不见变短。





