查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 人物 ·图文：面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪 ·图文：等丈夫康复后请好心人免费吃饼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：面对央视镜头“煎饼姐”动 · 图文：等丈夫康复后请好心人免费 5 人物 2016.12.22 星期四 “煎饼姐”昨通过本报视频直播对话网友 回应关切表达谢意 图文：等丈夫康复后请好心人免费吃饼 楚天都市报讯 图为：本报视频直播现场



楚天都市报记者陈倩 新媒体直播记者朱蕾 何婷 卢雅君



这可能是条件最简陋的一次直播：屋檐下狭小的走廊只能容汪天姣一人坐下，负责直播的楚天都市报新媒体记者要打着伞坐在雨中，而文字记者的“记录席”则是她天天卖煎饼的农用车。

但就是这样一场直播，有2.4万人观看，4.6万人点赞。

尽管主动叫停了捐款，但“煎饼姐”的故事仍在冬日江城里传播着温暖。昨日，她通过本报新媒体直播平台与网友对话，回应网友关切，真诚表达谢意：“等丈夫身体康复后，我们想请好心人免费吃饼。”



●关于丈夫

还处在化疗后感染期



网友：你老公现在情况怎么样，身体好些了吗？

汪天姣：老公这两天情况不是太好。前两天他说情况还可以，我一下子放心多了，心态也比以前好了。但是昨天给他打电话，他说这两天又在反复发烧。感染的情况比较严重，这两天每天的医疗费都达到了1万元。

网友：反复感染是怎么回事？

汪天姣：医生说，化疗后比较容易感染。这几天他身体属于低谷期，非常感谢大家的关心。



●关于儿子

最大的愿望是他能学会走路



网友：牛牛现在的康复情况怎么样？

汪天姣：他近期几乎每个星期都有一点小小的变化。作为妈妈，哪怕只看到一点点变化，对我都是很大的鼓励和支持。我想我这么拼，这么辛苦也是值得的。

网友：你对孩子康复有什么预期？

汪天姣：我的要求不高。自从老公生病以后，有人劝我，两个人的治疗费加起来，家里肯定承受不了，老公的病比较急，要不要把牛牛的治疗暂停一段时间，我不同意，在那里哭。儿子支撑的是我和老公两个人的家，不是我一个人不同意，我老公也不同意。我不要求他像正常小孩那样聪明，我只要求他会走路，不用躺在床上。他毕竟还这么小，这个世界还这么美好，还等着他去看，我希望他能学会走路，哪怕不说话也可以。这就是我最大的愿望。



●关于女儿

她一直想去欢乐谷玩



网友：这两天，女儿有没有跟你谈过心事？

汪天姣：医疗费暂时有了着落，她的心情好多了，心理压力没有那么大，笑容也比以前多了。她昨天跟我说，这次英语没考好，我说你考了多少，她说考了第二名，比第一名少一分。我说没事，你以后努力，加油。老师昨天晚上11点还给我打电话，希望就女儿的心理和学习方面来家访，同时表示慰问，我真的很感谢老师。

网友：到武汉这么多年，一家四口之前有没有出去玩过？

汪天姣：女儿也在埋怨，自从生了弟弟以后，就这里不能去那里不能去，因为长年累月带着他做康复，没有一天敢歇的。

网友：你老公可能也在看直播，可以给他一点希望：如果身体恢复了，一家人想去哪里？

汪天姣：儿子出生到现在，没有去过公园，女儿一直向往的是欢乐谷，她最大的愿望就是去那里玩。我们的条件现在也不允许，我跟她说过，等以后条件好一点了，弟弟康复治疗能走路了，我们一家就去。



●关于医疗费用

有大家的关爱，我一点都不怕



网友：现在治疗费基本够了，会不会想稍微休息一下，哪怕睡个安稳觉。

汪天姣：现在我还不敢停下来。我的儿子还在继续做治疗，我的女儿还在继续上学，他们的费用要由我这个做妈妈的来承担。

网友：你老公的医药费可能还是不够，你们一家这么实诚，我们特别心疼。

汪天姣：其实还是蛮感谢网友的，虽说捐款结束了，但还有热心网友发微信，说这是我们的心意，你确认收一下，我想把这份爱心留给同样需要帮助的人。我想说，大家的捐款已经够我们支撑一段时间了。有大家的关爱，我一点都不怕，有这么多人关心我，我的心是暖的。如果后期还有需要的话，还是可以向大家求助的。



●关于未来

我们想请好心人免费吃饼



网友：这么多捐款，你心里有没有压力？

汪天姣：刚开始一下子来了这么多祝福、捐款，心里有压力。我跟老公打了电话。他说，这都是别人对我们满满的祝福和爱心，我们也不要辜负社会各界对我们的信任和媒体对我们的关注，我们要把这份爱心用好。

网友：你最担心什么？

汪天姣：最担心的是怕自己做得不好。别人对我的祝福，我很想表达出感激之情来。

网友：如果你老公恢复得还可以，你们会一起卖煎饼吗？

汪天姣：会的。在楚天都市报报道后，第一天就筹到了30万，我心里还蛮感激的。我没有什么回报给别人的，我一直有一个想法，就是想发起一个免费吃饼活动，感谢一下所有帮助过我们的人。好多捐了钱的人现在也没有吃到饼，等丈夫病情康复后，我们也想请好心人尝尝我们的煎饼。



●关于武汉

感觉这里就像自己的家



网友：以后是想在武汉安家，还是想回老家？

汪天姣：我老公在这边很多年，他喜欢武汉这个城市，想在这边打拼扎根，武汉离老家也比较近，回去也比较方便。所以也没有想过回老家去。

网友：以前有没有觉得自己是外地人，在武汉难有归属感？这次有没有觉得在武汉找到了家的感觉？

汪天姣：很温暖，有大家的关爱，我觉得这个冬天是温暖的。随着时间长了，感觉这里就像自己的家。现在一出去，好像一条街都认识我了，隔壁左右都来慰问。昨天下那么大的雨，还有爱心团带着水果来看望，说给钱我会舍不得去买，送点水果来让我吃。

网友：马上春节到了，你们一家打算怎么过？

汪天姣：可能会在武汉过年。老公有个愿望，想回家过年，但家里的房子比较简陋，他现在的身体状况回家，可能会感染。现在他的危险期都没过，我们准备留在武汉过年。





