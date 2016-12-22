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2016.12.22 星期四
武汉市公布最新教育学业质量监测结果
图文：三成八年级学生能睡足8小时
楚天都市报讯 楚天都市报记者郭会桥 通讯员龚伟
全市中小学生睡眠时间逐年延长，学生家庭作业时间逐步缩短，学生的学习压力得到改善。昨日，武汉市教科院公布的2015年全市义务教育学业质量监测结果。此次监测采取随机抽样的方式，对武汉市39所小学、36所初中的学习负担等进行学科测试和问卷调查，涉及9835名小学五年级学生、9260名八年级学生。武汉市自2012年首次开展全市义务教育学业质量监测以来，已经连续开展了四次。
学生睡眠时间逐步延长
抽样数据显示，2015年五年级学生每天睡眠时间达到8小时以上的比例为 77%，而 2012年为45.2%；八年级学生每天睡眠时间达到8小时以上的比例为34.3%，而2012年仅为10.3%。四年的监测数据表明，学生睡眠时间逐步延长。
“按照冬（春）季作息时间表，小学生每天早上不得早于8点20分到校。教育部门对学生到校时间有严格限制，确保了孩子的睡眠时间。”大兴路小学校长王继承表示，以前，有些小学开设“七对七”日托班（在校时间7：00—19：00），颇受家长追捧，如今的“日托班”几乎都是托管到16：30，“留给孩子自由活动的时间更多了，也让学生有了更多睡眠时间。”
家庭作业时间逐步缩短
在完成家庭作业时间上，2015年有23.5%的五年级学生每天家庭作业时间超过1小时，而2012年为33.3%；2015年有23.4%的八年级学生作业时间超过2小时，而2012年的数据高达40.6%。抽样数据显示，近年来很多中小学开始适当减少学生家庭作业量，合理控制学生的作业时间，给学生更多个性发展的时间空间。
黄陂前川五小校长吴瑞国介绍，从2012年起，学校将每周三定为“无作业日”。对一至六年级的学生，不留任何形式书面作业，其他几个学习日也不额外增加作业量。“无作业日不是无要求日，每周三不留书面作业，是希望学生有足够的课外时间去完成拖地、洗碗等劳动作业，去参加美术、书法、乐器等感兴趣的活动，或者去读读课外书。”
学生学习压力有所减轻
抽样数据显示，2015年五年级学生表示“学习压力很大，无法承受”的比例为2.2%，而2012年为3.6%；2015年八年级学生表示“学习压力很大，无法承受”的比例为3.4%，而 2012年的比例为8.2%。以上数据表明，学生感觉压力大无法承受的状况得到了有效改善。
“以前，一些家长盲目地给学生培优‘加餐’，如今，越来越多的家长开始重视孩子的心理压力状况。”崇仁路小学校长张彦平表示，不少家长一旦发现孩子学习有些吃力，就主动叫停课外的培优班，或者带孩子到公园、江滩等处散步，缓解孩子们的学习压力。
孩子发展兴趣爱好是否会耽误学业，这是不少家长所关心的问题。全市义务教育学业质量监测显示：学生的创新意识越强，学生学业水平成绩越高。对此，武汉市教科院王珊珊博士表示，在四年的测试中发现，学生的兴趣爱好越广泛，他的学习成绩越容易拔高。