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武汉消防提醒：雾霾天气出门上路
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2016.12.22 星期四
武汉消防提醒：雾霾天气出门上路须谨慎
楚天都市报讯 近日，大范围雾霾天气再次笼罩我省，雾霾天气除了会给身体带来呼吸道感染，诱发心血管疾病等一系列身体不适外，还会给出行带来不便，雾霾天会使能见度降低，对于行车来说无疑增加了难度。对此，武汉市公安消防局发布雾霾天气安全行车七提示，以供市民朋友学习：
1.雾霾天气能见度较低，车与车之间要保持一定的安全距离，留出应急反应时间；
2.降低车速，在高速上也不要超过100公里，踩刹车到车完全停住需要一定时间，若车速太快，会出现追尾等交通事故；
3.不要盲目、随意超车，能见度低时往往不确定前方车辆情况，盲目超车会打乱其他司机开车节奏，引发危情，严重的可能造成多车相撞事故；
4.行车过程中严格遵守交通规则，密切注意路边非机动车、行人和环卫作业工人的安全，保持安全车速，以防发生危险；
5.正确使用灯光，打开雾灯、近光灯，请不要随意开启远光灯，远光灯光线高挑，被雾折射后容易使对向车道司机视线模糊，影响行车安全。若雾霾实在太大，行车困难，可开启双闪灯或寻找就近停车场稍作休息等待；
6.不要猛踩刹车，如果需要减速或停下，应缓慢放松油门，连续轻点刹车，避免急停，防止追尾等事故；
7.最后，武汉消防向广大市民温馨提醒：如今正是雾霾天气“发威”的时候，为了自己和他人的安全，请务必小心行车，做好防范措施。