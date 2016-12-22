查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·武汉消防提醒：雾霾天气出门上路须谨慎 ·图文：三成八年级学生能睡足8小时 ·图文：东湖绿道投放1000辆公共自行车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 武汉消防提醒：雾霾天气出门上路 · 图文：三成八年级学生能睡足8小 · 图文：东湖绿道投放1000辆公 4 关注 2016.12.22 星期四 武汉消防提醒：雾霾天气出门上路须谨慎 楚天都市报讯 近日，大范围雾霾天气再次笼罩我省，雾霾天气除了会给身体带来呼吸道感染，诱发心血管疾病等一系列身体不适外，还会给出行带来不便，雾霾天会使能见度降低，对于行车来说无疑增加了难度。对此，武汉市公安消防局发布雾霾天气安全行车七提示，以供市民朋友学习：

1.雾霾天气能见度较低，车与车之间要保持一定的安全距离，留出应急反应时间；

2.降低车速，在高速上也不要超过100公里，踩刹车到车完全停住需要一定时间，若车速太快，会出现追尾等交通事故；

3.不要盲目、随意超车，能见度低时往往不确定前方车辆情况，盲目超车会打乱其他司机开车节奏，引发危情，严重的可能造成多车相撞事故；

4.行车过程中严格遵守交通规则，密切注意路边非机动车、行人和环卫作业工人的安全，保持安全车速，以防发生危险；

5.正确使用灯光，打开雾灯、近光灯，请不要随意开启远光灯，远光灯光线高挑，被雾折射后容易使对向车道司机视线模糊，影响行车安全。若雾霾实在太大，行车困难，可开启双闪灯或寻找就近停车场稍作休息等待；

6.不要猛踩刹车，如果需要减速或停下，应缓慢放松油门，连续轻点刹车，避免急停，防止追尾等事故；

7.最后，武汉消防向广大市民温馨提醒：如今正是雾霾天气“发威”的时候，为了自己和他人的安全，请务必小心行车，做好防范措施。





