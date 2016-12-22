查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 视点 ·图文：国网武汉供电公司“智能电管家”用电安心 购电省心 服务贴心 ·图文：感染诺如病毒 建议居家隔离 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：国网武汉供电公司“智能电 · 图文：感染诺如病毒 建议居家隔 3 视点 2016.12.22 星期四 不少儿童出现腹泻呕吐 经调查是常见病毒作祟 图文：感染诺如病毒 建议居家隔离 楚天都市报讯 图为：养成良好习惯，预防病毒感染 绘图/邬雪婷



楚天都市报记者高家龙 通讯员刘翔 熊丽娜 实习生文琳琳



连日来，武汉市多家幼儿园的幼儿出现腹泻、呕吐症状，一些家长怀疑是食物中毒引起。昨日，楚天都市报记者从武汉市疾病预防控制中心获悉，经过调查和取样检测，结果显示，发病原因是一种常见病毒——诺如病毒。

疾控专家表示，每年的11月至次年的4月，是诺如病毒高发期。该病毒来得快去得也快，可防可控。患儿感染诺如病毒后，需要立即在家隔离。如果症状不重，即使不经过治疗，一般两三天也可自行恢复健康；若症状进行性加重，则需就医治疗。



孩子发病吓坏众家长



上周，武汉后湖一家幼儿园的多名幼儿，集体出现腹泻、呕吐等症状，多的五六次，少的两三次。其中一个有30名学生的班级，约半数学生出现类似症状。家长们对此十分紧张，担心出现食物中毒（详见楚天都市报12月18日报道）。

随后，食药监和疾控部门迅速介入调查处理，将相关样品送实验室检测，追查背后元凶。

其实，不仅是后湖这一家幼儿园，近期江城多家幼儿园的孩子均出现类似症状。记者了解到，北京、深圳等地最近也有此类事件发生，出现症状的多是幼儿园的小朋友。



诺如病毒是致病元凶



经调查，武汉市疾控中心专家查出幼儿腹泻、呕吐的原因——诺如病毒。

据介绍，诺如病毒是一种常见病毒，几乎每年都会肆虐一番。它感染性强，以肠道传播为主，可通过被污染的食物、水、物品等传播，常在幼儿园、学校、医院、社区等人群集中的场所引起聚集性发病。

如何判断是否感染了诺如病毒？疾控专家介绍，该病毒潜伏期最短12小时，最长72小时，感染者发病突然，主要症状为恶心、呕吐、发热、腹痛和腹泻。儿童患者普遍会出现呕吐，成人患者则以腹泻居多。腹泻频次一般为24小时内4—8次，粪便为稀水便或水样便。

令人关注的是，因诺如病毒感染导致的腹泻或呕吐，全年均可发生，感染对象主要是学龄儿童。每年11月至次年4月，是诺如病毒的高发期。在我国5岁以下腹泻儿童中，诺如病毒的检出率为15%左右。

武汉市疾控中心传染病防制所杨小兵博士分析，幼儿的抵抗力相对较弱，加上集体活动多，彼此接触频繁，因此更容易感染诺如病毒。



注意卫生可有效预防



目前正是诺如病毒的高发期，如何预防感染？

疾控专家介绍，食物和水很容易被诺如病毒污染，而且摄入不到100个病毒就能导致发病。人一旦食用诺如病毒污染的食物，或饮用诺如病毒污染的水，就可能被感染。直接接触感染者，或与患病者共餐或使用相同的餐具，也可引起病毒传播。此外，用手接触诺如病毒污染的物体，然后手接触到口，也会引起感染。

诺如病毒引起的腹泻或呕吐，病程多为自限性，通常无需特殊治疗，大部分患者两三天即可自行恢复健康。对于有基础疾病的患者，或者腹泻、呕吐等症状逐渐加重，如次数增多、出现脱水、高烧不退等，则应尽快就医。

需要指出的是，幼儿一旦感染诺如病毒，建议家长对其在家隔离，不要再去学校或公共场所等人群密集的地方，以免传染给他人。

杨小兵博士介绍，诺如病毒是通过粪口途径传播的疾病，对付它有一种简单而且有效的办法——养成良好的个人卫生习惯。例如：饭前或便后，用肥皂及清水洗手；孩子接触的玩具、文具、生活用品等，要经常清洗；保持室内通风，多做户外活动，病毒高发期尽量少去人群密集场合；打喷嚏时，不要直接用手擦拭，而是用手帕或清洁纸巾；保证睡眠和休息，提高身体抵抗力。





