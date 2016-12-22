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图文：国网武汉供电公司“智能电
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视点
2016.12.22 星期四
图文：国网武汉供电公司“智能电管家”用电安心 购电省心 服务贴心
楚天都市报讯 据统计，今年1月至10月，在武汉市430万用电客户中，出现过三次以上未按时交纳电费的用户就高达15万户。
随着大数据分析运用的完善、社会信用体系的健全，这些欠费记录将直接影响这些出现过欠费记录用户的用电服务、日常生活和信用记录。
为了避免广大客户出现因为漏交电费影响信用和正常用电的情况，让广大用电客户能体验到便捷互动的用电模式，武汉供电公司再次全面推广全新服务品牌——“智能电管家”。
“智能电管家”以“全透明的用电体验、全方位的缴费方式、全天候的服务响应”为服务理念，以智能表深化应用为核心，以互联网为手段，实行客户“购、用、管”一体化的移动用电管理系统。通过手机等移动互联设备，即可轻松实现“网上购电、实时查询、自助管理”。
目前在武汉市已经有168万用户签署“智能电管家”用电服务协议，并得到了广大客户的认可和满意。开通“智能电管家”服务，您将享有“用电管家”、“购电管家”和“专属服务专员”等三项超值用电服务体验：
“用电管家”能告知您每日的用电量和电费，方便您计划用电，当有购电优惠活动时第一时间通知您，享受优惠，为您省钱，还能享受双倍的用电积分。
“购电管家”为您提供掌上电力、95598互动网站、电e宝等更多样化的互联网缴费渠道，并提供电费账单、缴费记录等定制服务。
“服务管家”为您提供“一对一”的人工专属服务，解决您遇到的用电、缴费有关的一切疑问和难题。
“智能电管家”小知识
如何把“智能电管家”领回家？
您可以到供电营业厅、社区代办点或电话预约申请开通“智能电管家”，核对您的用电信息，确定电费提醒方式及预警额度，签署“智能电管家”用电服务协议即完成定制，您就能立即享有电管家服务了。
“智能电管家”是怎样把管家服务送到您身边的？
“智能电管家”主要是通过“掌上电力”、“支付宝服务窗”、微信公众号“国网湖北省电力公司”、短信等方式将您关注的信息送达给您，当您遇到用电、交费困难时，为您提供“一对一”的人工咨询指导服务。
互联网自助购电的方式有哪些?
互联网渠道实现24小时轻松购电，免除排队缴费的烦恼。
同时，为了保证您的账户信息安全，请您在开通“智能电管家”时同步办理用电账户实名制、更改查询密码，以保证您的信息不被他人任意获取。
购电方式
自助
掌上电力APP
电e宝
95598智能互动网站
支付宝绑定购电
微信