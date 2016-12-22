查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·黄陂东西湖江夏部分区域限购 ·明年全省行政村建红白理事会 ·图文：沿线7座站点可换乘9条线路 ·太婆跑多家银行找回21年前存款 ·新洲区公安分局局长明日接热线 ·首家农村留守儿童家长学校新洲开班 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 黄陂东西湖江夏部分区域限购 · 明年全省行政村建红白理事会 · 图文：沿线7座站点可换乘9条线 · 太婆跑多家银行找回21年前存款 · 新洲区公安分局局长明日接热线 · 首家农村留守儿童家长学校新洲开 2 要闻 2016.12.22 星期四 首家农村留守儿童家长学校新洲开班 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员刘路）“有了这个学校，以后就知道怎么带孙子了！”昨天，新洲市民肖雪蓉上了她当奶奶来的第一堂“家长课”。我省首家农村留守儿童家长学校在新洲区旧街街火车站社区开班，培训班特邀华中师范大学社会学院教授金小红博士给家长们作了“家庭教育的现状及问题”知识讲座。

学校将通过对留守儿童家长进行定期与不定期的教育，使之树立长远的教育观念，勇于挑起教育子女的重任，实现家校结合的良好育人效果。





