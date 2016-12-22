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·明年全省行政村建红白理事会
·图文：沿线7座站点可换乘9条线路
·太婆跑多家银行找回21年前存款
·新洲区公安分局局长明日接热线
·首家农村留守儿童家长学校新洲开班
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首家农村留守儿童家长学校新洲开
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要闻
2016.12.22 星期四
首家农村留守儿童家长学校新洲开班
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员刘路）“有了这个学校，以后就知道怎么带孙子了！”昨天，新洲市民肖雪蓉上了她当奶奶来的第一堂“家长课”。我省首家农村留守儿童家长学校在新洲区旧街街火车站社区开班，培训班特邀华中师范大学社会学院教授金小红博士给家长们作了“家庭教育的现状及问题”知识讲座。
学校将通过对留守儿童家长进行定期与不定期的教育，使之树立长远的教育观念，勇于挑起教育子女的重任，实现家校结合的良好育人效果。