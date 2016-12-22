黄陂东西湖江夏部分区域限购明年全省行政村建红白理事会图文：沿线7座站点可换乘9条线路太婆跑多家银行找回21年前存款新洲区公安分局局长明日接热线首家农村留守儿童家长学校新洲开班
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 第2版 要闻
·黄陂东西湖江夏部分区域限购
·明年全省行政村建红白理事会
·图文：沿线7座站点可换乘9条线路
·太婆跑多家银行找回21年前存款
·新洲区公安分局局长明日接热线
·首家农村留守儿童家长学校新洲开班
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.12.22 星期四
首家农村留守儿童家长学校新洲开班
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员刘路）“有了这个学校，以后就知道怎么带孙子了！”昨天，新洲市民肖雪蓉上了她当奶奶来的第一堂“家长课”。我省首家农村留守儿童家长学校在新洲区旧街街火车站社区开班，培训班特邀华中师范大学社会学院教授金小红博士给家长们作了“家庭教育的现状及问题”知识讲座。
    学校将通过对留守儿童家长进行定期与不定期的教育，使之树立长远的教育观念，勇于挑起教育子女的重任，实现家校结合的良好育人效果。


   