黄陂东西湖江夏部分区域限购明年全省行政村建红白理事会图文：沿线7座站点可换乘9条线路太婆跑多家银行找回21年前存款新洲区公安分局局长明日接热线首家农村留守儿童家长学校新洲开班
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 第2版 要闻
·黄陂东西湖江夏部分区域限购
·明年全省行政村建红白理事会
·图文：沿线7座站点可换乘9条线路
·太婆跑多家银行找回21年前存款
·新洲区公安分局局长明日接热线
·首家农村留守儿童家长学校新洲开班
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.12.22 星期四
新洲区公安分局局长明日接热线
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 吴昌华 向清顺 通讯员周涛）12月23日（周五）下午，楚天都市报“市民有约·2016公安分局局长热线”系列活动举办第十四场，新洲区委常委、区公安分局党委书记、局长吴惟，将率分局各部门负责人接听热线，聆听市民声音。
    热线电话：（027）88568999，开通时间：12月23日15：00-16：30。楚天都市报“看楚天”APP图文直播，楚天都市报官方微博同步视频直播。


   