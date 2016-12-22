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·明年全省行政村建红白理事会
·图文：沿线7座站点可换乘9条线路
·太婆跑多家银行找回21年前存款
·新洲区公安分局局长明日接热线
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首家农村留守儿童家长学校新洲开
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要闻
2016.12.22 星期四
新洲区公安分局局长明日接热线
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 吴昌华 向清顺 通讯员周涛）12月23日（周五）下午，楚天都市报“市民有约·2016公安分局局长热线”系列活动举办第十四场，新洲区委常委、区公安分局党委书记、局长吴惟，将率分局各部门负责人接听热线，聆听市民声音。
热线电话：（027）88568999，开通时间：12月23日15：00-16：30。楚天都市报“看楚天”APP图文直播，楚天都市报官方微博同步视频直播。