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 第2版 要闻
·黄陂东西湖江夏部分区域限购
·明年全省行政村建红白理事会
·图文：沿线7座站点可换乘9条线路
·太婆跑多家银行找回21年前存款
·新洲区公安分局局长明日接热线
·首家农村留守儿童家长学校新洲开班
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.12.22 星期四
地铁11号线东段二期开工 连接武昌、光谷火车站
图文：沿线7座站点可换乘9条线路
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭徽 通讯员刘丹丹 袁永华）昨日，武汉地铁11号线东段二期体育学院站破土动工，标志着该线路正式开工建设。至此，武汉市轨道交通第三期规划中的所有线路全部开工。
    据介绍，11号线从左岭至蔡甸中法生态城，全长60.45公里，分东西两段建设。东段二期始于光谷火车站，向西止于武昌火车站，全线共设7站，计划于2020年建成。
    “7座站有5座可与其他线路换乘，1座可换乘有轨电车和BRT。”11号线东段二期项目经理郭金黎说，11号线东段二期将可与7条地铁线换乘，是目前换乘率最高的一条地铁线。据介绍，该线在武昌火车站东站台可与12号线同站台换乘，出站后步行至武昌站西站台，可换乘4号线及7号线。此外，在丁字桥路站与13号线、马房山站与8号线、虎泉站与2号线、光谷广场站与2号线及9号线、光谷火车站与2号线南延线等线路换乘。关山大道站可换乘有轨电车T1线和雄楚大道BRT。算下来，沿线7座站可换乘9条快速线。


   