查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·黄陂东西湖江夏部分区域限购 ·明年全省行政村建红白理事会 ·图文：沿线7座站点可换乘9条线路 ·太婆跑多家银行找回21年前存款 ·新洲区公安分局局长明日接热线 ·首家农村留守儿童家长学校新洲开班 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 黄陂东西湖江夏部分区域限购 · 明年全省行政村建红白理事会 · 图文：沿线7座站点可换乘9条线 · 太婆跑多家银行找回21年前存款 · 新洲区公安分局局长明日接热线 · 首家农村留守儿童家长学校新洲开 2 要闻 2016.12.22 星期四 地铁11号线东段二期开工 连接武昌、光谷火车站 图文：沿线7座站点可换乘9条线路 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭徽 通讯员刘丹丹 袁永华）昨日，武汉地铁11号线东段二期体育学院站破土动工，标志着该线路正式开工建设。至此，武汉市轨道交通第三期规划中的所有线路全部开工。

据介绍，11号线从左岭至蔡甸中法生态城，全长60.45公里，分东西两段建设。东段二期始于光谷火车站，向西止于武昌火车站，全线共设7站，计划于2020年建成。

“7座站有5座可与其他线路换乘，1座可换乘有轨电车和BRT。”11号线东段二期项目经理郭金黎说，11号线东段二期将可与7条地铁线换乘，是目前换乘率最高的一条地铁线。据介绍，该线在武昌火车站东站台可与12号线同站台换乘，出站后步行至武昌站西站台，可换乘4号线及7号线。此外，在丁字桥路站与13号线、马房山站与8号线、虎泉站与2号线、光谷广场站与2号线及9号线、光谷火车站与2号线南延线等线路换乘。关山大道站可换乘有轨电车T1线和雄楚大道BRT。算下来，沿线7座站可换乘9条快速线。





