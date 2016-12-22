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 第2版 要闻
·黄陂东西湖江夏部分区域限购
·明年全省行政村建红白理事会
·图文：沿线7座站点可换乘9条线路
·太婆跑多家银行找回21年前存款
·新洲区公安分局局长明日接热线
·首家农村留守儿童家长学校新洲开班
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.12.22 星期四
明年全省行政村建红白理事会
按既定流程帮村民操办红白事 狠刹大操大办之风
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰）记者昨从省文明委获悉，我省将用3年时间，在全省农村开展“推进移风易俗、树立文明乡风”行动。其中，2017年底前，在全省行政村普遍建立红白理事会，狠刹大操大办、大吃大喝、铺张浪费之风。
    行动将在全省行政村大力推进文明素质教育，将在全省乡镇和行政村开办道德讲堂。每年免费送戏曲等文艺演出到行政村不少于1场，每学期为农村中小学生放映2部爱国主义教育影片。
    红白理事会依托“五老”（老干部、老战士、老教师、老专家、老劳模），由村民推举的德高望重、热心服务、公平公正、崇尚节俭、有一定礼仪特长的人士组成。村红白理事会平时按照既定流程，帮助村民全程操办红白事。每件红白事务结束后3天内公示办理情况，由村民监督。省财政从2017年开始，每年安排1000万元奖励村红白理事会。
    此外，民政部门将在有条件的婚姻登记处举行颁证仪式，免费为当事人颁发结婚证。丧葬方面，加大公益性公墓建设力度，每个县（市、区）至少规划建设1处生态公墓或纪念设施。坚决抵制迷信低俗、奢侈浪费等不良丧葬风气。


   