查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·黄陂东西湖江夏部分区域限购 ·明年全省行政村建红白理事会 ·图文：沿线7座站点可换乘9条线路 ·太婆跑多家银行找回21年前存款 ·新洲区公安分局局长明日接热线 ·首家农村留守儿童家长学校新洲开班 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 黄陂东西湖江夏部分区域限购 · 明年全省行政村建红白理事会 · 图文：沿线7座站点可换乘9条线 · 太婆跑多家银行找回21年前存款 · 新洲区公安分局局长明日接热线 · 首家农村留守儿童家长学校新洲开 2 要闻 2016.12.22 星期四 明年全省行政村建红白理事会 按既定流程帮村民操办红白事 狠刹大操大办之风 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰）记者昨从省文明委获悉，我省将用3年时间，在全省农村开展“推进移风易俗、树立文明乡风”行动。其中，2017年底前，在全省行政村普遍建立红白理事会，狠刹大操大办、大吃大喝、铺张浪费之风。

行动将在全省行政村大力推进文明素质教育，将在全省乡镇和行政村开办道德讲堂。每年免费送戏曲等文艺演出到行政村不少于1场，每学期为农村中小学生放映2部爱国主义教育影片。

红白理事会依托“五老”（老干部、老战士、老教师、老专家、老劳模），由村民推举的德高望重、热心服务、公平公正、崇尚节俭、有一定礼仪特长的人士组成。村红白理事会平时按照既定流程，帮助村民全程操办红白事。每件红白事务结束后3天内公示办理情况，由村民监督。省财政从2017年开始，每年安排1000万元奖励村红白理事会。

此外，民政部门将在有条件的婚姻登记处举行颁证仪式，免费为当事人颁发结婚证。丧葬方面，加大公益性公墓建设力度，每个县（市、区）至少规划建设1处生态公墓或纪念设施。坚决抵制迷信低俗、奢侈浪费等不良丧葬风气。





