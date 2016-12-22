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 第2版 要闻
·黄陂东西湖江夏部分区域限购
·明年全省行政村建红白理事会
·图文：沿线7座站点可换乘9条线路
·太婆跑多家银行找回21年前存款
·新洲区公安分局局长明日接热线
·首家农村留守儿童家长学校新洲开班
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.12.22 星期四
武汉楼市调控政策今起再次升级
黄陂东西湖江夏部分区域限购
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）三个月来，武汉楼市调控三次加码。昨晚，武汉市房管局发布关于扩大住房限购范围的通知，决定在原有7个中心城区和3个开发区（风景区）的基础上，新增东西湖区、江夏区和黄陂区部分区域。
    通知划定新纳入限购范围的区域为：东西湖区金银湖、金银潭、吴家山片（京珠高速以东、沪蓉高速以南、府河及宏图路以西）；江夏纸坊、庙山、大桥、藏龙岛片（江夏107国道以东、沪蓉高速以北）；黄陂区盘龙城片（武汉外环绕城高速以东、后湖以南、岱黄高速以西、府河以北）。通知规定，新政自今日起执行。至此，武汉除新洲区、汉南区外，大部分区域楼市都限购。
    尽管该政策深夜出台，但不少人表示在意料之中。事实上，从武汉9月份执行限购政策以来，历经三次加码，限购区域楼市降温效果明显，但不限购区域则量价齐涨。截至12月20日，武汉12月新建住房（含保障性住房）已成交1.5万套。中指院预测武汉楼市全年成交将达29.4万套，连续六年创新高，稳居全国销量三甲行列，成为中国最火的楼市之一。从区域来看，汉阳区、东湖高新、洪山区成交量位居前列，同时，新城区成交量稳步提升。特别是9月份限贷限购之后，新城区成交占全市比重由此前的30%提高到40%以上，10月更是达到52%，江夏、东西湖、黄陂等区域明显升温。

    武汉9月来楼市调控政策一览

    9月1日 启动限贷。最低首付由30%提高至40%
    10月3日中心城区限贷限购。本地家庭第三套房停贷，外地家庭二套房停贷、三套房限购。
    11月15日限购升级。本地人禁购第三套房，外地人购房需缴纳2年社保或个税。
    12月22日再次加码。限购扩大至三个新城区部分区域。


 