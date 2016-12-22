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·面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪
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·太婆跑多家银行取回21年前存款
·感染者一般两三天可自愈
·三成初二学生能睡8小时
·我省各行政村将建红白理事会
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3个新城区部分区域今起限购
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面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪
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图文：都市夜归人回家更从容
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太婆跑多家银行取回21年前存款
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感染者一般两三天可自愈
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三成初二学生能睡8小时
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我省各行政村将建红白理事会
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要闻
2016.12.22 星期四
过世老伴笔记本上写着“存款30000元”
太婆跑多家银行取回21年前存款
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 通讯员毕然）半个月前，汉口的一位七旬婆婆在整理房间时，无意发现了过世老伴的一个笔记本，上面的几个字引起了她的注意：存款30000元。凭着这唯一的线索，婆婆跑了多家银行，竟然真的找回老伴21年前存的3万元。
郭婆婆（化姓）70岁，家住汉口永清街，老伴过世近3年。半个月前，她在家清理房间，在抽屉角落里，发现了一个老伴生前用过的笔记本。笔记本已经泛黄，记的东西也比较琐碎，她随便翻看着，突然看到了一行字：存款30000元。她仔细回想，不记得家里有这样一笔存款，莫非是老伴的私房钱？笔记本上没写日期，她无法确定这是何时的事。
郭婆婆决定去老伴生前常办业务的几家银行问问。找了三四家银行没结果，她来到中国银行新华家园支行。说明来意后，出示了老伴身份证，柜员耐心帮她查询，没想到老伴真的有笔3万元存款，存期3年。而这笔钱的存入日期，是1995年6月5日。
惊喜过后，郭婆婆想将钱取出来，可柜员表示，想要取出这笔钱，必须先挂失，填写挂失申请表需要提供相关证明信息，郭婆婆急得只跺脚：“人早走了，我总不能把他喊回来吧。”
该行负责人得知此事后，让郭婆婆先回家准备证明材料，如户口簿、身份证、结婚证等，银行再安排专人调阅这笔存款的原始凭证。
一周后，郭婆婆将证件收集齐送到银行，银行检查无误后，让其回家等消息。工作人员发现，因这笔存款时间已太久，原始凭证早已送到位于新洲的档案室保管。20日，银行派人到新洲找到了这笔存款的原始凭证。
昨日上午，郭婆婆得知可以取钱后，迅速赶到了该行。柜员告诉她，当年这笔存款3年到期后，利息共4000多元。郭婆婆一再表示感谢，将钱取出后，继续在该行存了一年的定期。