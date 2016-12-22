查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·3个新城区部分区域今起限购 ·面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪 ·图文：都市夜归人回家更从容 ·太婆跑多家银行取回21年前存款 ·感染者一般两三天可自愈 ·三成初二学生能睡8小时 ·我省各行政村将建红白理事会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 3个新城区部分区域今起限购 · 面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪 · 图文：都市夜归人回家更从容 · 太婆跑多家银行取回21年前存款 · 感染者一般两三天可自愈 · 三成初二学生能睡8小时 · 我省各行政村将建红白理事会 1 要闻 2016.12.22 星期四 江城夜行公交昨起运营 图文：都市夜归人回家更从容 楚天都市报讯 昨晚11时许，武昌民族大道光谷广场站，不少市民乘坐758路夜行公交。记者随车采访发现，车内乘客多是商场导购和代驾司机。当天，武汉29条夜行公交线正式开通运营。 楚天都市报记者李辉 黄永进 潘锡珩 通讯员龚娇 实习生李添一摄影报道





