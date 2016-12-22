3个新城区部分区域今起限购面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪图文：都市夜归人回家更从容太婆跑多家银行取回21年前存款感染者一般两三天可自愈三成初二学生能睡8小时我省各行政村将建红白理事会
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 第1版 要闻
·3个新城区部分区域今起限购
·面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪
·图文：都市夜归人回家更从容
·太婆跑多家银行取回21年前存款
·感染者一般两三天可自愈
·三成初二学生能睡8小时
·我省各行政村将建红白理事会
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.12.22 星期四
江城夜行公交昨起运营
图文：都市夜归人回家更从容
    楚天都市报讯 昨晚11时许，武昌民族大道光谷广场站，不少市民乘坐758路夜行公交。记者随车采访发现，车内乘客多是商场导购和代驾司机。当天，武汉29条夜行公交线正式开通运营。 楚天都市报记者李辉 黄永进 潘锡珩 通讯员龚娇 实习生李添一摄影报道


   