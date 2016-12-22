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·面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪
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·太婆跑多家银行取回21年前存款
·感染者一般两三天可自愈
·三成初二学生能睡8小时
·我省各行政村将建红白理事会
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3个新城区部分区域今起限购
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面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪
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太婆跑多家银行取回21年前存款
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感染者一般两三天可自愈
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三成初二学生能睡8小时
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我省各行政村将建红白理事会
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要闻
2016.12.22 星期四
讲述连日来受到的爱心帮扶 表达深深的感恩之情
面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪
楚天都市报讯 图为：央视新闻视频截图
楚天都市报讯（记者陈倩）楚天都市报连续报道的“煎饼姐”汪天姣的故事，引起了中央电视台的关注。昨日下午5点，央视新闻频道播出的新闻直播间《身边的感动》栏目以《卖饼家庭遇不幸，热心市民齐买饼》为题，报道了汪天姣的遭遇和众多市民及网友帮扶她的爱心行动。
央视报道说，这几天，武汉一个摆摊卖煎饼为生的普通家庭的遭遇，牵动了武汉市民的心，人们纷纷伸出援手，让深冬的武汉多了一份温暖。
央视报道介绍了汪天姣的困境。10年前，汪天姣和丈夫李义栋从老家监利县来到武汉，靠摆摊卖煎饼果子为生。前段时间，李义栋被确诊为急性白血病，这消息对一家人来说无异于晴天霹雳。两年前，早产出生的儿子“牛牛”被诊断为脑瘫，为了给“牛牛”看病，起早贪黑卖煎饼果子，硬是凑齐了儿子十几万的医疗费。
夫妇俩还有一个女儿，正在读初一，也正是用钱的时候，考虑再三，李义栋决定放弃治疗，但汪天姣鼓励丈夫坚持下去。为了尽可能多挣钱给丈夫、儿子看病，汪天姣继续摆摊，独自一人卖起了煎饼果子。“煎饼姐”顽强的精神引发了武汉市民的关注，大家纷纷伸出援手，开始了一场爱心接力。
汪天姣告诉央视记者，截至12月20日，她接受到网友的爱心捐款共计67万元，再加上向亲友借的10多万元，丈夫的医疗费用已基本够用。面对央视镜头，汪天姣再次郑重表示，她决定不再接受捐款。目前，李义栋的化疗情况比较理想，汪天姣表示，如果丈夫的医疗费用有结余，她将捐给慈善机构，帮助有需要的人。
在这条持续大约4分钟的报道中，汪天姣说到受到这么多好心人帮扶时，多次动情落泪。