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·感染者一般两三天可自愈
·三成初二学生能睡8小时
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3个新城区部分区域今起限购
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面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪
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图文：都市夜归人回家更从容
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太婆跑多家银行取回21年前存款
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感染者一般两三天可自愈
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三成初二学生能睡8小时
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我省各行政村将建红白理事会
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要闻
2016.12.22 星期四
武汉楼市限购政策再次升级
3个新城区部分区域今起限购
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）三个月来，武汉楼市调控三次加码。昨晚，武汉市房管局发布关于扩大住房限购范围的通知，决定在原有7个中心城区和3个开发区（风景区）的基础上，新增东西湖区、江夏区和黄陂区部分区域。
通知划定新纳入限购范围的区域为：东西湖区金银湖、金银潭、吴家山片（京珠高速以东、沪蓉高速以南、府河及宏图路以西）；江夏纸坊、庙山、大桥、藏龙岛片（江夏107国道以东、沪蓉高速以北）；黄陂区盘龙城片（武汉外环绕城高速以东、后湖以南、岱黄高速以西、府河以北）。通知规定，新政自今日起执行。至此，武汉除新洲区、汉南区外，大部分区域楼市都限购。
尽管该政策深夜出台，但不少人表示在意料之中。事实上，从武汉9月份执行限购政策以来，历经三次加码，限购区域楼市降温效果明显，但不限购区域则量价齐涨。截至12月20日，武汉12月新建住房（含保障性住房）已成交1.5万套。中指院预测武汉楼市全年成交将达29.4万套，连续六年创新高，稳居全国销量三甲行列，成为中国最火的楼市之一。从区域来看，汉阳区、东湖高新、洪山区成交量位居前列，同时，新城区成交量稳步提升。特别是9月份限贷限购之后，新城区成交占全市比重由此前的30%提高到40%以上，10月更是达到52%，江夏、东西湖、黄陂等区域明显升温。
武汉9月来楼市调控政策一览
9月1日 启动限贷。最低首付由30%提高至40%
10月3日中心城区限贷限购。本地家庭第三套房停贷，外地家庭二套房停贷、三套房限购。
11月15日限购升级。本地人禁购第三套房，外地人购房需缴纳2年社保或个税。
12月22日再次加码。限购扩大至三个新城区部分区域。