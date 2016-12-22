查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·3个新城区部分区域今起限购 ·面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪 ·图文：都市夜归人回家更从容 ·太婆跑多家银行取回21年前存款 ·感染者一般两三天可自愈 ·三成初二学生能睡8小时 ·我省各行政村将建红白理事会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 专版 第02版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 文化 第18版 : 健康资讯 第19版 : 娱乐 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 视点 第4版 : 关注 第5版 : 人物 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 3个新城区部分区域今起限购 · 面对央视镜头“煎饼姐”动情落泪 · 图文：都市夜归人回家更从容 · 太婆跑多家银行取回21年前存款 · 感染者一般两三天可自愈 · 三成初二学生能睡8小时 · 我省各行政村将建红白理事会 1 要闻 2016.12.22 星期四 武汉楼市限购政策再次升级 3个新城区部分区域今起限购 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）三个月来，武汉楼市调控三次加码。昨晚，武汉市房管局发布关于扩大住房限购范围的通知，决定在原有7个中心城区和3个开发区（风景区）的基础上，新增东西湖区、江夏区和黄陂区部分区域。

通知划定新纳入限购范围的区域为：东西湖区金银湖、金银潭、吴家山片（京珠高速以东、沪蓉高速以南、府河及宏图路以西）；江夏纸坊、庙山、大桥、藏龙岛片（江夏107国道以东、沪蓉高速以北）；黄陂区盘龙城片（武汉外环绕城高速以东、后湖以南、岱黄高速以西、府河以北）。通知规定，新政自今日起执行。至此，武汉除新洲区、汉南区外，大部分区域楼市都限购。

尽管该政策深夜出台，但不少人表示在意料之中。事实上，从武汉9月份执行限购政策以来，历经三次加码，限购区域楼市降温效果明显，但不限购区域则量价齐涨。截至12月20日，武汉12月新建住房（含保障性住房）已成交1.5万套。中指院预测武汉楼市全年成交将达29.4万套，连续六年创新高，稳居全国销量三甲行列，成为中国最火的楼市之一。从区域来看，汉阳区、东湖高新、洪山区成交量位居前列，同时，新城区成交量稳步提升。特别是9月份限贷限购之后，新城区成交占全市比重由此前的30%提高到40%以上，10月更是达到52%，江夏、东西湖、黄陂等区域明显升温。



武汉9月来楼市调控政策一览



9月1日 启动限贷。最低首付由30%提高至40%

10月3日中心城区限贷限购。本地家庭第三套房停贷，外地家庭二套房停贷、三套房限购。

11月15日限购升级。本地人禁购第三套房，外地人购房需缴纳2年社保或个税。

12月22日再次加码。限购扩大至三个新城区部分区域。





