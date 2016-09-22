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据《钱江晚报》报道 这几天，51岁的浙江金华永康市男子张永康火了，他自己却觉得有点不可思议：只不过是跟往常一样，抱着82岁的母亲在江边唠嗑，结果这一幕被人拍下，还发到了朋友圈，一时间被好多人转发。“大孝子”，是这几天张永康听到的最多的词，这是大家对他的评价。



2014年母亲患上心血管疾病



照片的拍摄者，是张永康一位朋友的父母。看张永康抱着母亲在永康江边聊天，这对父母很是“羡慕”，随手就拍下照片发到了朋友圈。谁也没想到，能引起这么大的反响。

张永康说，2014年，母亲患上了心血管疾病，一开始总喜欢躺在床上，弯曲着双腿，后来双腿无法伸直，渐渐不能下地走路。从那以后，照顾母亲，就是张永康生活的重心之一。

“妈妈不能下地走路，吃不了大鱼大肉，也不能说话。”张永康说，他唯一能做的，就是让母亲躺在怀里，抓着她的手，多一些肢体接触，“多少能给她些安全感”。

带着母亲到江边散步，就是张永康常做的事。在江边，他还要不停地和母亲说话，讲讲城市变化、说说工作生活。

很多时候，尽管母亲只能用轻声的“嗯”、“呀”来回应，但张永康却享受其中微妙的情感交融。“妈妈偶尔会用拇指摸摸我的手。”这让张永康想起小时候，自己就是这样躺在母亲怀里，享受着母亲轻拍背脊带来的温暖和安全感。



为方便照顾母亲还搬了一次家



张永康为母亲所做的事，邻居早就看在眼里。他们常常看到这样的情形：

儿子小心翼翼地抱着母亲从四楼下来，保姆拿着一把椅子跟在身后。虽然老人体重很轻，但从四楼抱到一楼，51岁的张永康还是气喘吁吁。

可张永康却觉得，一切都很值得。

母亲病后，医院下了多次病危通知，第一次听到医生让自己为母亲准备后事，张永康是懵的。今年3月，母亲出现吐血，把两条白毛巾都染红了，张永康更是吓得浑身发抖，他只能在一旁一个劲地鼓励：“妈妈你要坚强，要坚持，听医生的话好好吃药，很快就能出院了。”让他高兴的是，母亲迈过了这道坎。这让张永康更加坚信，给母亲多一些陪伴和关怀，比吃什么药都管用。

张永康在邮政系统负责保全工作，每天都要巡查所辖的23个网点，工作并不清闲，但他总会抽出时间陪伴母亲。为了方便照顾，他甚至搬了一次家。

每天上班前，他都会先到母亲家中，陪她说说话；晚上下班后，他还是先到母亲家中，有时候只是为了看一眼，“她安心，我也安心”。

张永康说，自己做的这一切，不值一提，“因为小时候妈妈就是这样抱着我，现在轮到我抱着她了”。





