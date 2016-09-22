查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 乡情乡愁 ·广告 ·父母的空中菜园 ·小别离2（19） ·图文：盘箱客 ·我家的米面交响 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 父母的空中菜园 · 小别离2（19） · 图文：盘箱客 · 我家的米面交响 21 乡情乡愁 2016.9.22 星期四 我家的米面交响 楚天都市报讯 文 任文胜



北方人爱吃面，南方人爱吃大米。武汉地处南北交汇之处，米面市场基本平分秋色。

在武汉，有两种将米和面结合得比较完美的小吃，那就是“烧麦”和“糯米包油条”。前者是“面包米”，后者是“米包面”，当然前者的米是重油糯米，后者的面变成了油条。但这两种早点我小时候享用的不多，吃得更多的还是母亲亲手制作的米面“交响”美食。

母亲早上为我们准备早餐，往往会利用头天吃剩的米饭炒成鸡蛋花饭。遇到剩饭不够的情况，母亲便将馒头切成丁状混入米饭一起炒。如此一来不仅量足而且口感也增加了：因为馒头丁在油炒过程中会轻微焦化，具有脆感和焦香，比单纯的炒米饭好吃多了。母亲还喜欢将剩米饭拌入面糊中烙软面饼吃，口感也不错。因剩米饭有韧劲，配合面饼的软糯，真是越嚼越香。本来是为了消除剩饭的无奈之举，一不小心成了家中美食。后来母亲见大家喜欢吃，便经常刻意多剩米饭来成全我们的味蕾。

有母亲的美食垫底，我成年后出差，无论是到北方，还是到南方，遇到面就吃面，遇到大米就吃大米，从来没有因为“吃不惯”饿过肚子。





