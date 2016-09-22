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我家的米面交响
21
乡情乡愁
2016.9.22 星期四
我家的米面交响
楚天都市报讯 文 任文胜
北方人爱吃面，南方人爱吃大米。武汉地处南北交汇之处，米面市场基本平分秋色。
在武汉，有两种将米和面结合得比较完美的小吃，那就是“烧麦”和“糯米包油条”。前者是“面包米”，后者是“米包面”，当然前者的米是重油糯米，后者的面变成了油条。但这两种早点我小时候享用的不多，吃得更多的还是母亲亲手制作的米面“交响”美食。
母亲早上为我们准备早餐，往往会利用头天吃剩的米饭炒成鸡蛋花饭。遇到剩饭不够的情况，母亲便将馒头切成丁状混入米饭一起炒。如此一来不仅量足而且口感也增加了：因为馒头丁在油炒过程中会轻微焦化，具有脆感和焦香，比单纯的炒米饭好吃多了。母亲还喜欢将剩米饭拌入面糊中烙软面饼吃，口感也不错。因剩米饭有韧劲，配合面饼的软糯，真是越嚼越香。本来是为了消除剩饭的无奈之举，一不小心成了家中美食。后来母亲见大家喜欢吃，便经常刻意多剩米饭来成全我们的味蕾。
有母亲的美食垫底，我成年后出差，无论是到北方，还是到南方，遇到面就吃面，遇到大米就吃大米，从来没有因为“吃不惯”饿过肚子。