查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 乡情乡愁 ·广告 ·父母的空中菜园 ·小别离2（19） ·图文：盘箱客 ·我家的米面交响 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 父母的空中菜园 · 小别离2（19） · 图文：盘箱客 · 我家的米面交响 21 乡情乡愁 2016.9.22 星期四 图文：盘箱客 楚天都市报讯 文 方军勇



回武穴老家参加了一场婚礼，又当了一回盘箱客。

在家乡，新郎到新娘家迎取嫁妆叫盘箱，帮忙盘箱的就叫盘箱客。搬嫁妆，得说吉祥话，而且要说得贴切、说得押韵、说得有趣，方能过关。

开场白可以这样：喜洋洋，闹洋洋。张家嫁闺女，李家接新娘。张家用了钱，李家理不当。理不当，请原谅，欢欢喜喜搬嫁妆！这话说得有礼有节，得体、熨帖，让人受用。

盘箱盘箱，箱子自然是重头戏。方方正正的皮箱木箱，怎么说呢？“红箱四方方，宝贝箱里装，夫妻百年好，富贵万年长。”贴切形象，喜庆吉祥，过关！

于是，盘箱客欢欢喜喜抬箱子。有盘箱客把手伸向了被褥，想把被褥放在箱子上一起顺出去，人群里霎时伸出十几双手，按的按，抓的抓，推的推：“箱子是箱子，被子是被子，被子也要说说。”

说就说，盘箱客不含糊：“绣花被，整十床，盖新郎来盖新娘，来年生个小儿郎，恭请大家吃喜糖！”

“好！”掌声雷动。新娘父母脸上也笑开了花！

从镜子脸盆木箱被褥，到冰箱电视摩托汽车，一件件嫁妆，饱含新娘父母对女儿的珍爱和祝福。盘箱客如果样样说到，就会耽误吉辰。再则，不争不吵，不成热闹。所以，盘箱客有说的，有搬的，有抢的，有赖的。女方七大姑八大姨有当考官的，有当门神的，有扮无间道的……在说说笑笑、吵吵闹闹中，丰厚的嫁妆被一件又一件搬到车上。

等所有的嫁妆装车完毕，鞭炮齐鸣，锣鼓喧天，新郎带领盘箱客再次向新娘一家表示感谢后，就欢天喜地，满载而归了！如果时间允许，还会在街道上巡游一番，这热闹，才算足。





