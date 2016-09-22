查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 乡情乡愁 ·广告 ·父母的空中菜园 ·小别离2（19） ·图文：盘箱客 ·我家的米面交响 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 父母的空中菜园 · 小别离2（19） · 图文：盘箱客 · 我家的米面交响 21 乡情乡愁 2016.9.22 星期四 小别离2（19） 楚天都市报讯 我们是来读书的，每年花20万，我们不可以早恋的



对于方园和海萍来说，这事可不能这么轻易就过去。他们异口同声地问，学校态度怎么样？那个女生跟你到底为什么事？

朵儿只来得及回答第一个——“学校问过了，不知道会怎么批评她，可能还好吧，事情不大嘛”，就被妈妈海萍打断了，海萍单刀直入地问，到底是因为问作业呢，还是因为一个男生？是男生吗？

朵儿脸红了，摇头说，不知道她，反正我不是。

妈妈急冲冲的语气，好似穿过手机屏幕，涌到了朵儿面前。妈妈在说，朵儿，我们是读书来的，朵儿，我们不能谈恋爱的。

朵儿连忙摆手，不耐烦地说，我又没。

爸爸明显拉了妈妈一把，可能他感觉她太直接，他说，朵儿，我们小小年纪出来读这点书不容易，妈妈爸爸和你都吃了苦头，所以要一门心思在读书上，否则就不值得吃这场苦了。

朵儿懂他话里的意思，连忙回答说，我知道，但没有这事的，你们太八卦了。

妈妈还在问，哪个男生啊？

朵儿真蒙了，嘟哝，那个男生跟我有什么关系啊？！是杨冰可能有病。

她这么说，让妈妈又感觉到问题的复杂性和严重性了，妈妈说，你那边环境与我们国内不一样，要识得人，特别是有些同学，那种富二代的，没心思读书的，跟我们不一样，要离他们远一点。

爸爸在一边呵呵笑起来，想缓解一下紧绷着的气氛，他说，对啊，朵儿，在那边爸妈可没办法给你把关了……

朵儿说，知道。心说，OMG，还要来把关啊，好像我什么都不懂。

爸爸说，哪怕现在与谁谁谁很要好，也要识得人，防人之心要有的，我们家的小孩一直就只是读书，比较单纯，慢慢要留点心眼，有些小孩去那边是混混的，不和他们搭伴。

朵儿知道他说得对，但心里有点烦了。他们不放心的样子，让她心烦。

妈妈说，那个男生也要离得远一些，人家要谈恋爱让他们谈去，这不是在中国，没老师管着这事。但我们朵儿懂事，我们是来读书的，每年花20万，我们不可以早恋的。

妈妈说这些的时候，朵儿眼前闪过洛克的脸，她想，天哪，他还不知道人家把他视作了早恋男主吧，这是哪一出啊？无论是杨冰还是爸妈，都太可笑了。

朵儿说，我不是说没有嘛，妈妈，真的没跟什么男生闹绯闻，我单身！

妈妈感觉出了女儿的不好意思，就想到了另一个话题，她说，还有，对于这件事，也别声张了，如果校方来了解，最好淡化，我们是女孩子，不喜欢事儿多。

朵儿懂，其实她也怕被人关注，好在这事除校方过问了，这两天也没多少同学议论了，尤其西人同学可能还不知道，除了那几位杨冰的死党们这两天不太搭理她。

现在爸爸放轻了口吻，说，安安静静才能读书，朵儿，咱们再熬过大半年就可以上大学了，这阵子咱们的重心就是选择专业，申报大学。

下期预告：也真是怪了，无论在国内读高中的，还是在外面留学的，都说要读心理学





