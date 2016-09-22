查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第21版 乡情乡愁
·广告
·父母的空中菜园
·小别离2（19）
·图文：盘箱客
·我家的米面交响
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第11版 : 经济
第12版 : 悠游
第14版 : 悠游
第15版 : 教育
第16版 : 广告
第17版 : 养生
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第20版 : 楚动
第21版 : 乡情乡愁
第24版 : 国内
第8版 : 福彩
第9版 : 楚天慈善报告
·
广告
·
父母的空中菜园
·
小别离2（19）
·
图文：盘箱客
·
我家的米面交响
21
乡情乡愁
2016.9.22 星期四
小别离2（19）
楚天都市报讯 我们是来读书的，每年花20万，我们不可以早恋的
对于方园和海萍来说，这事可不能这么轻易就过去。他们异口同声地问，学校态度怎么样？那个女生跟你到底为什么事？
朵儿只来得及回答第一个——“学校问过了，不知道会怎么批评她，可能还好吧，事情不大嘛”，就被妈妈海萍打断了，海萍单刀直入地问，到底是因为问作业呢，还是因为一个男生？是男生吗？
朵儿脸红了，摇头说，不知道她，反正我不是。
妈妈急冲冲的语气，好似穿过手机屏幕，涌到了朵儿面前。妈妈在说，朵儿，我们是读书来的，朵儿，我们不能谈恋爱的。
朵儿连忙摆手，不耐烦地说，我又没。
爸爸明显拉了妈妈一把，可能他感觉她太直接，他说，朵儿，我们小小年纪出来读这点书不容易，妈妈爸爸和你都吃了苦头，所以要一门心思在读书上，否则就不值得吃这场苦了。
朵儿懂他话里的意思，连忙回答说，我知道，但没有这事的，你们太八卦了。
妈妈还在问，哪个男生啊？
朵儿真蒙了，嘟哝，那个男生跟我有什么关系啊？！是杨冰可能有病。
她这么说，让妈妈又感觉到问题的复杂性和严重性了，妈妈说，你那边环境与我们国内不一样，要识得人，特别是有些同学，那种富二代的，没心思读书的，跟我们不一样，要离他们远一点。
爸爸在一边呵呵笑起来，想缓解一下紧绷着的气氛，他说，对啊，朵儿，在那边爸妈可没办法给你把关了……
朵儿说，知道。心说，OMG，还要来把关啊，好像我什么都不懂。
爸爸说，哪怕现在与谁谁谁很要好，也要识得人，防人之心要有的，我们家的小孩一直就只是读书，比较单纯，慢慢要留点心眼，有些小孩去那边是混混的，不和他们搭伴。
朵儿知道他说得对，但心里有点烦了。他们不放心的样子，让她心烦。
妈妈说，那个男生也要离得远一些，人家要谈恋爱让他们谈去，这不是在中国，没老师管着这事。但我们朵儿懂事，我们是来读书的，每年花20万，我们不可以早恋的。
妈妈说这些的时候，朵儿眼前闪过洛克的脸，她想，天哪，他还不知道人家把他视作了早恋男主吧，这是哪一出啊？无论是杨冰还是爸妈，都太可笑了。
朵儿说，我不是说没有嘛，妈妈，真的没跟什么男生闹绯闻，我单身！
妈妈感觉出了女儿的不好意思，就想到了另一个话题，她说，还有，对于这件事，也别声张了，如果校方来了解，最好淡化，我们是女孩子，不喜欢事儿多。
朵儿懂，其实她也怕被人关注，好在这事除校方过问了，这两天也没多少同学议论了，尤其西人同学可能还不知道，除了那几位杨冰的死党们这两天不太搭理她。
现在爸爸放轻了口吻，说，安安静静才能读书，朵儿，咱们再熬过大半年就可以上大学了，这阵子咱们的重心就是选择专业，申报大学。
下期预告：也真是怪了，无论在国内读高中的，还是在外面留学的，都说要读心理学