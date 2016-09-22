广告父母的空中菜园小别离2（19）图文：盘箱客我家的米面交响
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 第21版 乡情乡愁
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·父母的空中菜园
·小别离2（19）
·图文：盘箱客
·我家的米面交响
楚天都市报电子版
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21 乡情乡愁 2016.9.22 星期四
父母的空中菜园
    楚天都市报讯 文 张保群

    我们兄妹几个在城里安定了以后，看着在孝感农村劳苦了一辈子的父母，商量把父母接到城里来，让他们安度晚年，享享清福。
    开始还是满高兴的。但住长了，熟知了城市的生活，父母就闹着要回农村的老家。
    父母身体不太好，我们不好把父母丢在老家不管不问。万一有个三长两短的，我们怎么对得起在泥土里摸爬滚打了一辈子的双亲？事后我们兄妹商量了一下，决定暂时让父母回老家接接地气，但隔一段时间，我们其中的某一位，就回老家把父母接到城里来休养。父母没办法，就同意了我们的安排。岁月就这样从身边流过。前段时间父母到我家小住。楼下学校在建一个体育广场，挖了一个大坑，有些泥土不好处置。父母见到这些泥土，两眼放光，像见到了什么珍宝似的，对我小心翼翼地说：伢，我们把这些土移到楼顶，种上菜，可不可以？父亲还特别强调：我和你妈负责把土用电梯运上楼顶，负责做卫生，不让邻居说闲话……
    那一刻我真理解了父母。父母就像是两棵生长在农村的植物，要他们来城里住，就像把他们连根拔起。没有生活的土壤，他们能不郁郁寡欢？
    我不敢劳动父母出那么大的力。趁一个双休日，我自己费了九牛二虎之力把那些土运到了楼顶。
    从此后，父母一有空就去侍弄那片菜园。他们忙得容光焕发，再也没有提回农村老家的事了。


   