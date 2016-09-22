查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 乡情乡愁 ·广告 ·父母的空中菜园 ·小别离2（19） ·图文：盘箱客 ·我家的米面交响 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 父母的空中菜园 · 小别离2（19） · 图文：盘箱客 · 我家的米面交响 21 乡情乡愁 2016.9.22 星期四 父母的空中菜园 楚天都市报讯 文 张保群



我们兄妹几个在城里安定了以后，看着在孝感农村劳苦了一辈子的父母，商量把父母接到城里来，让他们安度晚年，享享清福。

开始还是满高兴的。但住长了，熟知了城市的生活，父母就闹着要回农村的老家。

父母身体不太好，我们不好把父母丢在老家不管不问。万一有个三长两短的，我们怎么对得起在泥土里摸爬滚打了一辈子的双亲？事后我们兄妹商量了一下，决定暂时让父母回老家接接地气，但隔一段时间，我们其中的某一位，就回老家把父母接到城里来休养。父母没办法，就同意了我们的安排。岁月就这样从身边流过。前段时间父母到我家小住。楼下学校在建一个体育广场，挖了一个大坑，有些泥土不好处置。父母见到这些泥土，两眼放光，像见到了什么珍宝似的，对我小心翼翼地说：伢，我们把这些土移到楼顶，种上菜，可不可以？父亲还特别强调：我和你妈负责把土用电梯运上楼顶，负责做卫生，不让邻居说闲话……

那一刻我真理解了父母。父母就像是两棵生长在农村的植物，要他们来城里住，就像把他们连根拔起。没有生活的土壤，他们能不郁郁寡欢？

我不敢劳动父母出那么大的力。趁一个双休日，我自己费了九牛二虎之力把那些土运到了楼顶。

从此后，父母一有空就去侍弄那片菜园。他们忙得容光焕发，再也没有提回农村老家的事了。





