查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·广告：动向新闻 ·广告 ·少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖 ·图文：涂记油酥饼 20年老店再开张 ·广告 ·张作龙做客职工讲堂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告：动向新闻 · 广告 · 少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖 · 图文：涂记油酥饼 20年老店再 · 广告 · 张作龙做客职工讲堂 20 楚动 2016.9.22 星期四 张作龙做客职工讲堂 带您领略书法“悬针垂露之异” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者简俊晖 通讯员胡江杰）中秋节前夕，湖北职工讲堂邀请省书协副主席葛昌永讲授书法审美后，许多市民意犹未尽。本周六（9月24日）上午，职工讲堂专程从北京邀请到文化部艺术交流中心中国书画院书法院副院长张作龙，与我省书法爱好者互动交流，进行书法展示，领略他的“观夫悬针垂露之异”的笔法，并解读、点评职工作品。

湖北职工讲堂由省总工会主办，省职工科技文化中心联合本报承办，荆楚健康大讲坛协办。

本期听讲名额仅100席，免费预约领票热线：（027）87269806，15871372305。地址：洪山广场科教大厦。读者可关注湖北职工讲堂微信公众号获取信息。





