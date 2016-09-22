查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·广告：动向新闻 ·广告 ·少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖 ·图文：涂记油酥饼 20年老店再开张 ·广告 ·张作龙做客职工讲堂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告：动向新闻 · 广告 · 少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖 · 图文：涂记油酥饼 20年老店再 · 广告 · 张作龙做客职工讲堂 20 楚动 2016.9.22 星期四 图文：涂记油酥饼 20年老店再开张 爱吃饼的“好吃佬”又有口福啦 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者霍栋）昨日，江汉三路一家饼店又飘出了熟悉的酥香，门口排起了长龙。原来，这个夏天卖片皮鸭，秋冬卖油酥饼的特色老店——涂记油酥饼又开张了！

涂记油酥饼都是现煎现烤，保证最佳口感，平均一天能卖出1400个。这家店从开业至今，顾客们无时无刻不在排队，这已是江汉路闹市的一道风景了。

油酥饼源自四川，老板涂勇把它引进武汉，经过改良工艺，更符合武汉人口味，也使得涂记油酥饼用20余年沉淀出了金子般的口碑。

良好的口碑源自涂老板多年来对原材料的讲究：猪肉一定要前胛肉，牛肉则选后腿肉。每天一大早，涂老板亲自去市场采购，保证原材料的新鲜。肉馅仅以五香粉、花椒和盐调味，和面不放任何添加剂，油则是专门从超市买的桶装纯豆油，他78岁的父亲为了保证品质，一直亲自煎饼。

制作过程颇为讲究，涂老板指着案板告诉记者：“饼皮用的是老面发酵面团，抹一层酥油，再擀一层皮起酥，最后包上馅料，整个包制过程耗时8分钟。”饼坯在油锅里煎得酥脆焦黄后，一定要再放在火炉边用余温焐上1分钟，充分沥去油脂，这便是涂记油酥饼“外酥里嫩”的秘密。

等到出锅，记者也忍不住品尝了几块，牛肉馅麻辣味浓郁，瘦肉馅鲜味十足。据了解，为了满足消费者的各种口味，除了肉馅，涂记还新推出了自制红豆馅油酥饼，可以补血养颜，是美女们的最爱，口感同样香甜酥脆。（涂记油酥饼地址：汉口江汉三路52号，江汉路步行街路口。）





