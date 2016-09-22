查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第20版 楚动
·广告：动向新闻
·广告
·少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖
·图文：涂记油酥饼 20年老店再开张
·广告
·张作龙做客职工讲堂
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第11版 : 经济
第12版 : 悠游
第14版 : 悠游
第15版 : 教育
第16版 : 广告
第17版 : 养生
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第20版 : 楚动
第21版 : 乡情乡愁
第24版 : 国内
第8版 : 福彩
第9版 : 楚天慈善报告
·
广告：动向新闻
·
广告
·
少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖
·
图文：涂记油酥饼 20年老店再
·
广告
·
张作龙做客职工讲堂
20
楚动
2016.9.22 星期四
五千年诗意流光 汇聚成诗词盛会
少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄珍）信手点一曲轻歌，和着古韵悠悠的诗词，拂看五千年的诗意流光。明晚7点半，“诗意流光·‘武广杯’第16届楚天少儿诗词朗诵大赛颁奖晚会”将在琴台音乐厅举行。中国顶级朗诵艺术家徐涛、康庄、杜宁林、胡乐民即将与优秀选手同台演出。
听，是谁，从唐风宋韵里提笔，掬一捧江南的月色，描绘出意境空明的万里长江画卷？是谁，在等霜林染尽，月落乌啼，深藏了回忆？又是谁，仗剑长歌，一战获胜，赢得生前身后名？
16年来，由本报创立的楚天少儿诗词朗诵大赛，共吸引16万余名少儿朋友参加，他们化身为历代诗人，穿越五千年流光，一路诗意盎然走来。早在2008年，大赛即被评为湖北省知名文化品牌。今年恰逢楚天都市报、武商广场成立20周年，强强联手打造“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛，历经2个多月的选拔、培训，将于23日举办颁奖晚会。
诗歌从风雅颂浪漫开端，诗意的生活方式，深深植根在中华民族的血脉。爱诗读诗诵诗，伴随一代又一代稚子诗意成长。连日来，大赛颁奖晚会门票受到众多读者热捧，家长们真诚地申请多发一张票，再多一张票，“好带孩子接受传统文化的熏陶”。
9月23日，一朵时光，诗意绽放。