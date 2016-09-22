查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·广告：动向新闻 ·广告 ·少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖 ·图文：涂记油酥饼 20年老店再开张 ·广告 ·张作龙做客职工讲堂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告：动向新闻 · 广告 · 少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖 · 图文：涂记油酥饼 20年老店再 · 广告 · 张作龙做客职工讲堂 20 楚动 2016.9.22 星期四 五千年诗意流光 汇聚成诗词盛会 少儿诗词朗诵大赛明晚颁奖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄珍）信手点一曲轻歌，和着古韵悠悠的诗词，拂看五千年的诗意流光。明晚7点半，“诗意流光·‘武广杯’第16届楚天少儿诗词朗诵大赛颁奖晚会”将在琴台音乐厅举行。中国顶级朗诵艺术家徐涛、康庄、杜宁林、胡乐民即将与优秀选手同台演出。

听，是谁，从唐风宋韵里提笔，掬一捧江南的月色，描绘出意境空明的万里长江画卷？是谁，在等霜林染尽，月落乌啼，深藏了回忆？又是谁，仗剑长歌，一战获胜，赢得生前身后名？

16年来，由本报创立的楚天少儿诗词朗诵大赛，共吸引16万余名少儿朋友参加，他们化身为历代诗人，穿越五千年流光，一路诗意盎然走来。早在2008年，大赛即被评为湖北省知名文化品牌。今年恰逢楚天都市报、武商广场成立20周年，强强联手打造“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛，历经2个多月的选拔、培训，将于23日举办颁奖晚会。

诗歌从风雅颂浪漫开端，诗意的生活方式，深深植根在中华民族的血脉。爱诗读诗诵诗，伴随一代又一代稚子诗意成长。连日来，大赛颁奖晚会门票受到众多读者热捧，家长们真诚地申请多发一张票，再多一张票，“好带孩子接受传统文化的熏陶”。

9月23日，一朵时光，诗意绽放。





