查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·蔡甸多地用水难愁煞居民 ·图文：公交站前现大坑 过往车辆纷纷绕道 ·广告 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 蔡甸多地用水难愁煞居民 · 图文：公交站前现大坑 过往车辆 · 广告 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.22 星期四 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

江岸区李女士：中山大道37号红星铝制品厂附近的小路上，经常有机动车违停。小区里大多是老年居民，每次进出都非常不方便。

武汉市交管局：已通知辖区交警加大对该片区路段的巡查，对违规停放的机动车车主依法进行处罚。

洪山区张先生：丁字桥南路和文祥路交叉口附近的人行道上，堆了一些方便盒、塑料袋等生活垃圾，臭气熏天。不仅影响环境，而且路人经过都得绕道。

洪山区城管委：环卫工人已将此处的生活垃圾清理干净。同时提醒市民爱护公共环境，请勿乱倾倒垃圾。楚天都市报记者揭明癑





