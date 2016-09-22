蔡甸多地用水难愁煞居民图文：公交站前现大坑 过往车辆纷纷绕道广告市民之声
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 第19版 跑腿
·蔡甸多地用水难愁煞居民
·图文：公交站前现大坑 过往车辆纷纷绕道
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·市民之声
楚天都市报电子版
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19 跑腿 2016.9.22 星期四
市民之声
    楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    江岸区李女士：中山大道37号红星铝制品厂附近的小路上，经常有机动车违停。小区里大多是老年居民，每次进出都非常不方便。
    武汉市交管局：已通知辖区交警加大对该片区路段的巡查，对违规停放的机动车车主依法进行处罚。
    洪山区张先生：丁字桥南路和文祥路交叉口附近的人行道上，堆了一些方便盒、塑料袋等生活垃圾，臭气熏天。不仅影响环境，而且路人经过都得绕道。
    洪山区城管委：环卫工人已将此处的生活垃圾清理干净。同时提醒市民爱护公共环境，请勿乱倾倒垃圾。楚天都市报记者揭明癑


   