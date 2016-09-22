查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·蔡甸多地用水难愁煞居民 ·图文：公交站前现大坑 过往车辆纷纷绕道 ·广告 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 蔡甸多地用水难愁煞居民 · 图文：公交站前现大坑 过往车辆 · 广告 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.22 星期四 图文：公交站前现大坑 过往车辆纷纷绕道 楚天都市报讯 图为：大坑面积约3平方米，横跨了两股车道 楚天都市报记者黄士峰摄



昨日，市民唐先生反映，洪山区丽水南路东澜岸公交站前，路面出现一个大坑，影响过往公交车和私家车通行。

唐先生说，他住在东澜岸小区，最近在丽水南路东澜岸公交站等车时，看到路面出现一个大坑，公交车上有老人孩子，每次经过都要小心翼翼，下雨天，大坑就成了水坑，车辆经过还要绕道，给市民出行造成不便。

昨日上午11时，楚天都市报记者来到唐先生所说的公交站看到，大坑就在公交站前几米远，深约二三十厘米，面积约3平方米，横跨了单向两股车道，坑周边的路面还有不少刮擦和刹车痕迹。公交站牌显示，这里是34路和653路的起点站。准备出站的34路公交车司机王师傅说，这个坑出现几个月了，刚开始比较浅，最近被压得越来越深，他们不得不绕行，有时夜间轿车开得快，路过大坑时，车子还会开得飞起来。

记者随后向城管部门反映，工作人员称将尽快到现场核实处理。楚天都市报记者刘闪





