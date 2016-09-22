查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·蔡甸多地用水难愁煞居民 ·图文：公交站前现大坑 过往车辆纷纷绕道 ·广告 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 蔡甸多地用水难愁煞居民 · 图文：公交站前现大坑 过往车辆 · 广告 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.22 星期四 蔡甸多地用水难愁煞居民 水务部门：预计明年底彻底解决供水问题 楚天都市报讯 蔡甸区侏儒山街百宝村的李女士反映，自今年春节起，数千村民家中就经常停水，有时一连数天无水可用。

李女士介绍，近几年，他们一直都是分时供水，上午6时至11时，下午4时至晚上11时供水。“习惯了储水，所以只要在规定时间来水，不会有太大影响。”但最近一年，用水越来越困难，今年春节和夏天的几个月里，一连数日停水成了“家常便饭”。村里有的老人只得临时搬走，有的则购回大瓶桶装水应急。

侏儒山街自来水厂相关负责人介绍，百宝村因地势较高，且在供水末端，故用水矛盾最为突出。

今年以来，蔡甸区自东向西的大集、篬山、永安、侏儒山、成功等7个街道和管委会均出现用水难。对此，蔡甸区水务局供水科相关负责人熊先生解释，近年来，武汉经济开发区和蔡甸城关的新建楼盘增多，农村居民用水习惯也发生变化，逐渐不再使用池塘水和井水，以致现有水厂超负荷运行。

蔡甸区政府此前已多次召集水务、街道等相关部门协商，并确定了应急措施和解决方案。一方面，要求各个街道安排专人送水；一方面，东西湖白鹤嘴水厂向蔡甸区的引水工程已经开工，预计两个月完工，届时，大集片区的居民有了新的水源，也可缓解侏儒山等地的用水压力。同时，军山水厂也已进入调试阶段，从该水厂通往蔡甸区的管网铺设已进入招投标程序，预计明年底完工，届时蔡甸区居民用水问题将得到彻底解决，辖区内所有居民都可实现24小时不间断供水。楚天都市报记者揭明癑





