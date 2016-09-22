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第18版 健康
·图文：全省首家“中西医结合临床学院”在省中西医结合医院成立
·图文：武汉一医院叫停门诊成人输液
·输卵管性不孕该咋办
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输卵管性不孕该咋办
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健康
2016.9.22 星期四
输卵管性不孕该咋办
楚天健康大讲堂告诉您
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 陈舒）输卵管不通或不畅导致不孕，成为困扰不少育龄女士的一大难题。本周六，武汉市第三医院放射科主任谭一清做客楚天健康大讲堂，解析输卵管性不孕的成因和治疗方法。
谭一清是武汉医师协会放射医师分会副主任委员，在输卵管阻塞性不孕症的介入治疗、输卵管积水栓堵、宫外孕的介入治疗等方面经验丰富。
时间：9月24日（周六）14:30
地点：武汉市第三医院（首义院区）新门诊6楼学术报告厅