查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 健康 ·图文：全省首家“中西医结合临床学院”在省中西医结合医院成立 ·图文：武汉一医院叫停门诊成人输液 ·输卵管性不孕该咋办 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 图文：全省首家“中西医结合临床 · 图文：武汉一医院叫停门诊成人输 · 输卵管性不孕该咋办 18 健康 2016.9.22 星期四 输卵管性不孕该咋办 楚天健康大讲堂告诉您 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 陈舒）输卵管不通或不畅导致不孕，成为困扰不少育龄女士的一大难题。本周六，武汉市第三医院放射科主任谭一清做客楚天健康大讲堂，解析输卵管性不孕的成因和治疗方法。

谭一清是武汉医师协会放射医师分会副主任委员，在输卵管阻塞性不孕症的介入治疗、输卵管积水栓堵、宫外孕的介入治疗等方面经验丰富。

时间：9月24日（周六）14:30

地点：武汉市第三医院（首义院区）新门诊6楼学术报告厅





